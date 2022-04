Brave and Beautiful, anticipazioni 22 aprile: la drammatica scelta di Suhan

Anticipazioni puntata di oggi della soap turca: Suhan alle prese con una difficile scelta

Dagli spoiler sulla prossima puntata di Brave and Beautiful si scopre che Suhan sarà alle prese con una difficile scelta. La ragazza ha appena divorziato e recandosi dal medico per una visita di controllo ha scoperto di essere incinta. A questo punto però sarà molto combattuta sul da farsi, questa importante novità infatti avrà delle ripercussioni importanti sulla sua vita. Per il momento la figlia di Tahsin non dirà nulla a Cesur ma si confiderà con Sirin che cercherà di fornirle il suo aiuto e sostegno. Dalle anticipazioni, poi, si scopre che al centro delle trame ci saranno anche Korhan e Cahide…

Spoiler nuova puntata di Brave and Beautiful: Cesur ospita Korhan

Sopraffatto e stanco delle bugie della moglie Cahide e dei continui litigi con il padre Tahsin, Korhan ha tentato un gesto estremo dopo aver scritto una lettera alla sorella. Fortunatamente Suhan ha salvato la vita a Korhan riuscendo ad arrivare in tempo e portandolo insieme a Cesur in ospedale. Nella puntata di oggi Korhan, dopo essere stato sottoposto alle cure necessarie, lascerà l’ospedale e troverà ospitalità in casa di Cesur. E quest’ultimo farà vedere all’ex cognato di aver piazzato delle telecamere in casa di Tahsin che quindi è costantemente controllato in ogni sua mossa. Il giovane però non si è ancora ripreso del tutto e per il momento vuole stare lontano dal padre e dalla moglie. Cahide, a sua volta, continuerà a chiedere il suo perdono anche portandogli i referti medici che confermano che è incinta e che il padre del bambino è lui ma l’uomo sarà irremovibile.

Anticipazioni prossime puntate della soap di Canale 5: Suhan farà credere a Cesur di aver abortito

Ed infine dagli spoiler sulle prossime puntate di Brave and Beautiful si scopre che Suhan deciderà di tenere il bambino che aspetta ma non solo non rivelerà nulla a Cesur ma anche, una volta che lui lo ha scoperto gli farà credere di aver abortito. L’uomo a questo punto cadrà nello sconforto più totale e, sconvolto, ospiterà a casa sua Riza ma gli intrighi e i colpi di scena non finiranno qui.