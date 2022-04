Brave and Beautiful, anticipazioni 26 aprile: la misteriosa scomparsa di Sirin

Anticipazioni puntata di oggi della soap turca di Canale 5: Sirin ricompare ferita e sconvolta

Dalle anticipazioni sulla puntata del 26 aprile di Brave and Beautiful si apprende che al centro delle trame ci sarà la scomparsa di Sirin, la donna dopo essere stata scoperta da Riza è sparita nel nulla senza lasciare tracce. Ciò ha generato una grandissima preoccupazione e ansia in Suhan, Cesur e tutti gli altri che hanno iniziato a cercarla. E nella prossima puntata la donna ricomparirà mentre saranno in corso le ricerche. La donna con una vistosa ferita alla testa racconterà di essersi persa nel bosco e di essere caduta e, in seguito, ritrovata dal medico del paese e sottoposta alle prime cure. Questo racconto, però, avrà delle incongruenze e non convincerà per nulla i due protagonisti, la verità su cosa è successo alla donna è ben diversa.

Nel frattempo dalle anticipazioni della puntata di oggi di Brave and Beautiful si apprende che Cesur continuerà il suo machiavellico piano contro Tahsin. L’uomo ha nascosto delle telecamere nella casa dell’ex suocero per spiarne le mosse e di ciò ha informato anche Korhan (quest’ultimo infatti non vuole più saperne nulla del padre). E proprio grazie alle telecamere assisterà all’ingenua confessione di Tahsin. Quest’ultimo infatti ammetterà chiaramente di aver inscenato il suicidio di Hasan Karahasanoglu allo scopo di salvare la compagna Adalet dal carcere. Cesur, quindi, utilizzerà queste importanti informazioni apprese con l’inganno per ricattare l’uomo, innanzitutto lo costringerà a cedergli le quote della società ma il suo piano non si fermerà qui.

Gli spoiler sulla prossima puntata della soap opera di Canale5, infine, rivelano che Suhan, che ha da poco scoperto di essere incinta, deciderà di rivelare al suo ex marito di essere in dolce attesa ma, una volta appreso tutto quello che il ragazzo ha fatto al padre, dalle telecamere nascoste al ricatto, non solo non gli dirà nulla ma, sconvolta e arrabbiata, si sentirà male. Portata in ospedale dal fratello Korhan, quest’ultimo farà di tutto per convincere la ragazza ha confessare all’ex marito la verità sul suo stato.