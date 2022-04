Brave and Beautiful, anticipazioni 25 aprile: Suhan si sente male

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Canale 5: Suhan si scontra con Cesur e si sente male

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Brave and Beautiful (25 aprile) annunciano che Cesur potrebbe scoprire che la sua ex moglie aspetta un bambino da lui. La ragazza è infatti decisa a confessargli la verità ma le cose prenderanno una piega diversa quando scoprirà quello che l’uomo ha fatto a sua padre. A questo punto la figlia di Tahsin in preda alla rabbia lo affronterà, tra i due ci sarà un violento scontro a Suhan si sentirà male. Portata in ospedale per il mancamento, il fratello Korhan apprenderà la notizia della sua dolce attesa e cercherà di convincerla senza successo che l’ex marito a diritto a sapere la verità.

Brave and Beautiful, spoiler nuovi episodi: Tahsin sotto ricatto, Hulya prende una forte decisione

Le anticipazioni sulla puntata di oggi di Brave and Beautiful rivelano anche che Tahsin sarà sotto il ricatto di Cesur. Quest’ultimo ha nascosto nel salotto dell’ex suocero una telecamera che di conseguenza ignaro di essere ripreso agisce come se non nulla fosse. Tahsin ammette, in modo ingenuo, di aver finto il suicidio di Hasan Karahasanoglu allo scopo di salvare Adalet dalla prigione. Cesur avendo la prova del suo coinvolgimento nella morte dell’uomo lo costringerà a cedergli tutte le quote della sua società. Dagli spoiler sull’episodio del 25 aprile della soap opera turca trasmessa da Canale 5 si apprende anche che Hulya prenderà una forte decisione. La donna per nove mesi ha portato avanti una gravidanza con l’intento di affidare il figlio a Cahide ma la vera gravidanza di quest’ultima ha mandato a monte il suo piano. A questo punto l’ex prostituta abbandonerà suo figlio nel giardino dei Korludag insieme a un biglietto.

Anticipazioni prossime puntate della soap opera turca: Sirin in pericolo

E poi infine dalle anticipazioni sulle prossime puntate di Brave and Beautiful si apprende che non solo Suhan con la sua drammatica scelta sarà al centro delle trame, infatti ci sarà anche la brutta disavventura di Sirin. La donna si introdurrà furtivamente nella stanza di Riza e là troverà la cartellina con le foto di Suhan. Poco dopo però, Riza entrando nella dependance la vede nella sua camera. Da lì a poco la donna scomparirà nel nulla facendo preoccupare tutti.