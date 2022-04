Brave and Beautiful, anticipazioni 27 aprile: Cahide incastrata da Hulya

Anticipazioni puntata di oggi di Brave and Beautiful: Cahide costretta ad occuparsi del figlio di Hulya

Le anticipazioni sulla nuova puntata della soap opera turca trasmessa da Canale 5 rivelano che al centro delle trame ci saranno Cahide e Hulya. Facendo un passo indietro nella scorsa stagione la moglie di Korhan, non riuscendo ad avere figli, ha chiesto in affido il figlio che un’ex prostituta attendeva in grembo. Le cose però hanno preso un’altra piega quando la donna ha scoperto di essere lei stessa incinta mandando a monte i piani inziali. Hulya, però, non ci sta e dopo aver minacciato la donna, raccontato tutto con tanto di prove a Korhan ha abbandonato il figlio davanti la tenuta dei Korludag. Tahsin quindi troverà il piccolo ed obbligherà l’ex nuora ad occuparsene o altrimenti dovrà abbandonare la tenuta.

Brave and Beautiful, spoiler del 27 aprile: Korhan non crede alla moglie, Tahsin ricattato da Cesur

Dalle anticipazioni della puntata di oggi della soap opera turca trasmessa da Canale 5, si scopre che Korhan continuerà a non credere alla moglie. La donna come prova del fatto che il figlio che aspetta sua suo gli porterà il testa del DNA ma neanche ciò sarà sufficiente. L’uomo ha già subito molte bugie e falsità dalla donna ed arrivato a un punto da mettere in dubbio qualsiasi cosa le dica, il figlio di Tahsin non crede più a nulla di tutto quello che dice l’ex moglie. E gli spoiler, inoltre, rivelano che anche Tahsin sarà al centro delle trame non solo per essersi preso in carico il figlio di Hulya ma anche per essere sotto ricatto di Cesur. Quest’ultimo ha scoperto quello che ha fatto e userà queste informazioni per ricattarlo, gli chiederà infatti le quote della società. Nel frattempo Sirin è scomparsa.

Spoiler prossime puntate della soap turca di Canale5: Cesur scoprirà che Suhan è incinta

Infine dagli spoiler sulle prossime puntate di Brave and Beautiful si scopre che Suhan non dirà nulla della sua gravidanza a Cesur. A rivelarlo all’uomo, però, sarà Korhan ed a questo punto la donna farà credere all’ex marito di aver abortito gettandolo nello sconforto.