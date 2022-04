The Band, Carlo Conti l’appello di Carlo Conti: “Gravissimo errore se…”

Carlo Conti ricorda l’importanza della gavetta: “E’ un percorso che non si può saltare”

Da venerdì sera il conduttore toscano è tornato sul piccolo schermo con un nuovo esperimento, il programma musicale The Band in cui tanti amanti del mondo delle note si ritrovano la possibilità di cantare e suonare davanti a un vasto pubblico. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Vero TV Carlo Conti ha parlato di quanto sia importante il lavoro e il sacrificio per arrivare agli obiettivi, in un mondo in cui ormai si cerca sempre il percorso più breve per arrivare al successo. Questo il pensiero del conduttore:

Nella vita ci vuole impegno e spirito di sacrificio e guai a dimenticare la gavetta. E’ un percorso che non si può saltare e ultimamente si tende troppo a sottovalutarla, e questo è un grave errore. Non si deve saltare la fase degli spettacoli nelle piazze

The Band, il presentatore chiarisce il regolamento: “Non si vincono soldi o contratti”

In qualche modo il format pensato e portato sul piccolo schermo dal sempre bravissimo Carlo Conti si presenta in maniera atipica. Infatti nel programma di Rai Uno non c’è in palio la gloria come come ricchi premi oppure proposte lavorative di un certo calibro. Il conduttore sta invece dando la possibilità di fare musica ha chi ha le note e la passione che sgorgano nelle vene: “Non si vincono soldi o contratti discografici, l’obiettivo è quello di fare musica dal vivo, di divertirsi e mostrare la propria passione” – ha precisato il conduttore di grandi successi del piccolo schermo come I migliori anni e Tale e Quale Show – .

Carlo Conti e il retroscena curioso sul figlio: “Ecco cosa mi ha costretto a fare!”

Il mondo della musica è sempre stato particolarmente vicino agli interessi di Carlo Conti. Il presentatore Rai, che nel frattempo sta lavorando al cast di Tale e Quale Show 2022, nel corso di una intervista al settimanale Vero TV è tornato a parlare della sua esperienza come direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, guidato dal 2015 al 2017. L’ultima delle sue tre kermesse è stata trionfata da Francesco Gabbani e tal proposito il toscano ha svelato un retroscena: “Mio figlio mi fece ascoltare Occidentali’s karma in macchina tutte le mattine da febbraio a giugno!”