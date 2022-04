Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro furiosa con Licia Nunez: “Si è intromessa”

Carmen Di Pietro perde la pazienza con la nuova naufraga: c’entra il figlio

Licia Nunez è arrivata solo da pochi giorni a L’Isola dei Famosi, ma è già riuscita a farsi notare. Difatti quest’ultima ha discusso subito con alcuni naufraghi, tra i quali la popolare showgirl. Il motivo? Si è intromessa nel rapporto con suo figlio:

“Io volevo parlare con Alessandro e questa già si intromette, già mette becco…Se io parlo con mio figlio non ti devi intromettere…Che ti sei intromessa a fare?”

Successivamente la simpatica naufraga non ha nascosto che questo atteggiamento tenuto dalla nuova concorrente l’ha indispettita molto: “Queste cose non si fanno…” Ilary Blasi metterà a confronto le due stasera in puntata?

L’Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez ed Edoardo Tavassi si sono chiariti

Sempre nel daytime di oggi del reality show è poi stato mostrato ai telespettatori che i due naufraghi si sono finalmente chiariti dopo aver discusso animatamente lunedì scorso. In questa occasione a fare il primo passo è stato il giovane naufrago di origini argentine, asserendo di aver capito di aver commesso un grave errore nei confronti dell’amico:

“Ti volevo chiedere scusa se ti ho ferito con qualcosa che ho detto così pubblicamente…”

Successivamente il concorrente argentino, che continua ad attaccare Nicolas Vaporidis, ha fatto sapere al fratello di Guendalina Tavassi di volersi scusare anche stasera in puntata. Tuttavia quest’ultimo, dopo aver accettato con estremo piacere le sue scuse, ha subito voluto rassicurarlo di credere non ce ne sia assolutamente bisogno.

Isola, naufrago fa una confessione: “Sono contento di essermi chiarito”

Successivamente Jeremias ha rivelato in confessionale di essere davvero felice di aver avuto modo di chiarire con Edoardo Tavassi:

“Ci siamo chiesti scusa entrambi…Non posso sapere come andrà tra di noi…Non ci conosciamo da tanto…Spero però che possa andare tutto bene tra noi…”

Nel daytime di oggi del reality show adventure i telespettatori hanno poi visto i due naufraghi abbracciarsi teneramente in segno di pace. Poco dopo hanno festeggiato con tutti gli altri naufraghi del loro gruppo il ritorno del fuoco dopo la punizione di ieri. Peccato che però proprio questo fuoco è divampato allarmando tutti, visto che se non avessero domato le fiamme la situazione sarebbe stata molto più critica. Su tutta questa faccenda il naufrago romano ha comunque subito sdrammatizzato, asserendo: “Questo è il karma…” E in questo modo è riuscito a far tornare il sorriso ai suoi compagni d’avventura.