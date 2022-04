Cecilia Rodriguez stroncata: “Eviti frasi pericolose a L’isola dei Famosi”

L’Isola dei Famosi: la sorella dell’ex naufrago bacchettata da Maurizio Costanzo

Il popolare giornalista ha una sua rubrica sul magazine Nuovo in cui parla di Tv con i tanti lettori. Una di loro ha voluto mandargli una lunga email in cui non ha fatto mistero di essere rimasta davvero senza parole nel momento in cui Cecilia Rodriguez in studio ha dichiarato senza tanti giri di parole che determinate dinamiche nel reality show adventure sarebbero del tutto preparate: “Ha lasciato intendere che di reality ci sarebbe ben poco…” A questo punto il giornalista ha subito dichiarato che sicuramente il lavoro degli autori è quello di rendere il programma interessante agli occhi dei telespettatori, aggiungendo che l’ospite avrebbe comunque dovuto esvitare di fare simili esternazioni: “Avrebbe fatto meglio ad evitare affermazioni pericolose come quelle che ha detto…”

Maurizio Costanzo non ha dubbi sul reality show condotto da Ilary Blasi: “E’ tutto vero”

Il giornalista, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Nuovo, ha poi tenuto a chiarire di credere che L’Isola dei Famosi non sia affatto un reality show in cui è tutto finto, come ipotizzato dalla lettrice dopo le dichiarazioni choc fatte da Cecilia Rodriguez, la quale è finita al centro del gossip:

“Rendere il programma appetibile da parte degli autori non significa che sia tutto falso o che i concorrenti siano alla fine degli attori: questa è una visione complottista e del tutto falsa…”

L’uomo ha poi ribadito il fatto di credere che questo reality adventure sia assolutamente vero: “Tutto è reale, mi creda…Il resto sono solo chiacchiere…”

Ilary Blasi e l’opinione del giornalista: “Ha fatto bene a lasciare correre”

Successivamente la lettrice del settimanale Nuovo ha anche rivelato di essere rimasta sorpresa nel momento in cui la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha preferito non dire niente a Cecilia Rodriguez nel momento in cui ha fatto quelle dichiarazioni clamorose. E Maurizio Costanzo non ha nascosto di credere abbia fatto assolutamente bene a lasciare correre:

“Ha fatto bene a lasciar correre la frase della ragazza…Non c’era bisogno di dire chissà cosa…”

Ha poi voluto consigliare alla signora di Roma di evitare di arrivare a fare conclusioni così affrettate sul programma.