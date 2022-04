Chiusura Detto Fatto: è mistero sul programma di Mia Ceran che lo sostituirà

Detto Fatto chiude definitivamente: avvolto nel mistero il nuovo programma che lo sostituirà

Fervono i preparativi per i palinsesti autunnali di Rai2 che saranno al centro di importanti rivoluzioni. La più eclatante è l’addio definitivo del programma di tutorial dopo ben 10 edizione. Al suo posto arriverà un nuovo programma condotto dalla giornalista Mia Ceran sul quale però ancora si sa poco e nulla ad eccezione dell’orario di messa in onda, andrà a coprire infatti la fascia dalle 17.00 alle 18.00 circa. Sul resto invece non si hanno molte informazioni, sicuramente si tratterà di una trasmissione diversa nei contenuti e nello stile dalla precedente ma, allo stesso tempo, non dovrebbe essere un talk perché sarà preceduto da due programmi del genere in tal senso. L’unica cosa certa è che si cerca un format che sia adatto alla brava e preparata conduttrice.

Palinsesti 2022/2023 di Rai2: addio a Bianca Guaccero arrivano Pierluigi Diaco e Mia Ceran

Rivoluzione nell’aria per il pomeriggio di Rai2 nella prossima stagione televisiva se infatti da un lato saldo al suo posto rimane Milo Infante con Ore14 dall’altro ci sarà l’addio di Bianca Guaccero con Detto Fatto e l’arrivo della giornalista italo-tedesca con un nuovo programma e di Pierluigi Diaco, che andrà ad inserirsi nella fascia oraria dalle 15.15 alle 17.00. Anche sulla nuova trasmissione di quest’ultimo si sa poco a cominciare dal titolo provvisorio Scialla Mà, che dovrebbe già essere cambiato, al tipo di format. Da Tv Blog infatti apprendiamo:

“Sarà una trasmissione con protagoniste persone di tutte le età, dai più giovani, ai meno giovani, per un programma che sarà la scommessa di Diaco del prossimo autunno tv, che scandaglierà i rapporti genitori-figli.”

Mia Ceran torna su Rai2 dopo Quelli che il calcio: la carriera della giornalista

Per Mia Ceran in autunno ci sarà un ritorno con un nuovo programma nella rete dove per diversi anni è stata di casa. La conduttrice, infatti, insieme a Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu ha condotto diverse edizioni di Quelli che il calcio e dello spinn-off serale Quelli che…dopo il TG ma la carriera della giornalista vede anche altre esperienze. La giornalista ha esordito in tv come inviata del programma di La7 L’aria che tira di Mirta Merlino per poi passare a Rai3 come inviata di Agorà ed infine alla conduzione mattutina di Rai1 con Unomattina estate insieme ad Alessio Zucchini ed adesso, dopo la lunga parentesi di Quelli che il calcio, è pronta per la conduzione in solitaria di una nuova trasmissione.