Francesca Fialdini fidanzato Milo, età, altezza, fratello: tutto sul suo privato

Francesca Fialdini e la vita privata: chi è il fidanzato Milo Brunetti

Questa sera Francesco Gabbani sarà per la prima volta alla conduzione di uno show, Ci vuole un fiore ed al suo fianco avrà Francesca Fialdini. Chi è la giornalista? Sulla sua vita professionale dai suoi esordi fino alla sua carriera attuale si sa molto al contrario invece sulla vita privata dalla giornalista non si quasi nulla. Estremamente riservata e protettiva la conduttrice toscana non è mai stata al centro del gossip ne tanto meno è stata vittima di paparazzate. Da anni però circola la voce che sia fidanzata con Milo Brunetti, medico odontoiatra originario di Lecce. Dell’uomo non sappiamo nient’altro ed in realtà in rete non sono presenti neanche foto che ritraggono insieme la coppia. La Fialdini in una recente intervista alla domanda netta se fosse fidanzata con il medico ha risposto solo di avere un compagno senza specificare nient’altro.

Età, altezza, peso, profilo instagram e fratello della conduttrice

Per quanto riguarda altre indicazioni sulla vita privata di Francesca Fialdini di lei si sa che è nata a Massa l’11 ottobre 1979, ha dunque quasi 43 anni ed è del segno della Bilancia. La sua altezza è di 170 cm mentre il peso non ci è noto. La conduttrice e giornalista è anche molto attiva sui social nello specifico ha un profilo instagram ufficiale che conta ben 180mila follower. Se da una parte è molto riservata sulla sua vita sentimentale dall’altra lo è meno sulla sua vita privata. Spesso, infatti, sui social condivide foto della sua famiglia, della nonna e soprattutto del fratello minore Niccolò che ha 35 anni e del quale è visibile una foto di loro due insieme alla fine del paragrafo.



Ci vuole un fiore, Da noi a ruota libera, Fame d’amore: tutti i progetti della presentatrice toscana

Periodo particolarmente fortunato questo per Francesca Fialdini. Non solo infatti questa sera sarà alla conduzione di Ci vuole un fiore al fianco con Francesco Gabbani ma ben altri due programmi in campo. Lunedì 4 aprile in seconda serata su Rai3 ha debuttato la terza edizione di Fame D’Amore, trasmissione molto cruda e dura incentrata sulle storie di ragazzi che sono finiti nel tunnel dei disturbi alimentari. E poi dal 2019 è invece al timone di Da noi a ruota libera che ha vinto la sfida degli ascolti che è già stato confermato per la prossima stagione televisiva.