Diavoli 2, rivelazione di Patrick Dempsey: “Tra me e Alessandro Borghi…”

Patrick Dempsey non lo nasconde: “Alessandro Borghi è un attore pieno di talento”

Nella serie tv Sky interpretano due uomini d’affari tormentati da mille demoni e responsabilità. Nella realtà, Alessandro Borghi e Patrick Dempsey non potrebbero apparire più entusiasti di lavorare insieme. Tra i due attori, infatti, si è instaurato fin da subito un rapporto di estrema sintonia e fiducia. A confermarlo è l’interprete di Dominic Morgan. Quest’ultimo, nel corso di una recente intervista, ha speso parole dolcissime per il collega. Ecco, infatti, le dichiarazioni dell’uomo a tal proposito:

È un piacere lavorare con Alessandro: c’è stata davvero una chimica immediata. E’ un attore pieno di talento. Ci siamo trovati in sintonia immediatamente. Ho un grande rispetto per lui e abbiamo lavorato molto bene. E’ una persona fantastica, affascinante e divertente.

Alessandro Borghi ricorda l’incontro con il collega: “Sembrava ci conoscessimo da tempo”

Nella seconda puntata di Diavoli 2, prevista questa sera su Sky Atlantic, una nuova alleanza potrebbe scatenare una guerra globale che finirà, irrimediabilmente, per mettere in crisi amicizie e sentimenti. Tra gli interpreti di Dominic Morgan e Massimo Ruggero, invece, non c’è mai stata rivalità. Gli attori, fin dal primissimo incontro, sono infatti riusciti ad instaurare un rapporto scevro da qualsiasi screzio. Alessandro Borghi, come riporta il sito Deejay.it, ha così ricordato il clima che ha animato il primo incontro con il collega:

A Patrick voglio molto bene: mi ha accolto in un modo che non era scontato. Quando ci siamo salutati la prima volta sembrava ci conoscessimo da tanto tempo. Questo ha permesso di scrivere meglio i personaggi.

Diavoli torna in onda stasera su Sky Atlantic: le anticipazioni sulla seconda stagione

Il rapporto di stima reciproca tra i due interpreti ha quindi contribuito a delineare meglio i rispettivi personaggi. Un aspetto, quest’ultimo, che apparirà con maggior chiarezza nel corso della seconda stagione. L’interprete di Massimo Ruggero ha infatti fornito una panoramica sui prossimi episodi, assicurando che l’aspetto umano assumerà un ruolo di primo piano e che la correlazione emotiva tra i personaggi occuperà gran parte della trama.