Diavoli 2, trama seconda puntata: una nuova alleanza scatena una guerra globale

Anticipazioni seconda puntata: l’accordo tra Dominic e Massimo genera conseguenze devastanti

Si è conclusa proprio in questi minuti la prima puntata Diavoli 2. Il financial thriller liberamente ispirato all’omonimo best seller di Guido Maria Brera è tornato in onda su Sky Atlantic a più di due anni dal gran finale. I primi due episodi, rispettando i pronostici della vigilia, hanno portato in scena una serie di novità entusiasmanti e un nuovo clima finanziario dove i due protagonisti, interpretati da Alessandro Borghi e Patrick Dempsey, hanno avuto modo di confrontarsi dopo gli eventi che li avevano portati ad allontanarsi, quasi, irrimediabilmente. Le novità, tuttavia, non finiranno qui e sarà proprio con la seconda puntata, disponibile su Sky venerdì 29 aprile, che la trama entrerà nel vivo dell’azione. Negli episodi 4 e 5, infatti, le conseguenze dell’alleanza tra Massimo e Dominic emergeranno con tutta chiarezza e porteranno ad una guerra senza esclusione di colpi.

La guerra finanziaria ha inizio: cosa accadrà nei prossimi episodi di Diavoli 2?

Scendendo più nel dettaglio, il prossimo episodio della serie tv Sky vedrà Massimo Ruggero (Alessandro Borghi) pronto a dar seguito ai suoi propositi. Convinto da Dominic Morgan (Patrick Dempsey), l’uomo aiuterà infatti il suo ex mentore a sabotare un affare chiave per gli investitori cinesi della New York London Investment Bank. Le conseguenze di tale scelta, come facilmente prevedibile, daranno vita ad una serie di ripercussioni dai contorni catastrofici. La guerra tra la NYLIB e la nuova SPAC, progetto grazie al quale Dominic ha finalmente ritrovato una ragione di vita, metterà amici e colleghi su fronti diametralmente opposti. In questo contesto, infatti, prenderà il via un conflitto finanziario dalle conseguenze globali potenzialmente devastanti.

Programmazione futura e streaming: dove rivedere la prima puntata della serie?

In attesa di assistere alla seconda puntata di Diavoli 2, Sky Atlantic ha già reso nota la programmazione futura. Se i prossimi due episodi, come già precisato, andranno in onda il 29 aprile, la terza puntata sarà disponibile appena una settimana dopo, ossia il 6 maggio. Il 13, invece, sarà la volta dell’ultimo appuntamento. A differenza della prima stagione, composta da dieci episodi, la seconda ne conta solo 8. Per chi invece si fosse perso la puntata di stasera ricordiamo che è possibile recuperare gli episodi on demand su Sky Go e in streaming su NOW.