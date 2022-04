Domenica In, rumors prossima edizione: nuovo competitor per Mara Venier?

Scritto da Emanuele Fiocca , il Aprile 14, 2022 , in Domenica In

Domenica In 2022/2023 dovrà fare i conti con la concorrenza di un altro programma molto seguito?

Mancano meno di due mesi alla fine della stagione tv in corso e già da tempo in rete si susseguono voci sui programmi che vedremo a partire da settembre, con riconferme e novità ma anche spostamenti e modifiche: l’ultimo rumor a proposito di cambiamenti riguarda la domenica pomeriggio, non quella di Rai1, bensì quella di Rai2, che dovrebbe ospitare una trasmissione molto seguita che, pur trattandosi di un prodotto Rai, farà inevitabilmente un po’ di concorrenza a Mara Venier, ossia Il provinciale, il programma itinerante condotto da Federico Quaranta che, stando a quanto annunciato oggi da TvBlog, dovrebbe lasciare la collocazione del primo pomeriggio del sabato per spostarsi, appunto, alla domenica, sempre sul secondo canale, come appena detto.

La nuova domenica pomeriggio della Rai: torna Mara Venier, si sposta Federico Quaranta, arriva Paola Ferrari

Vediamo, più nel dettaglio, come dovrebbe essere strutturato il pomeriggio domenicale della Rai nella stagione tv 2022-23: su Rai1 è ormai ufficiale un’altra edizione di Domenica In con zia Mara, in partenza come da tradizione alle 14.00; sempre alle 14.00 o giù di lì su Rai2 dovrebbe andare in onda, come anticipato nel paragrafo precedente, Federico Quaranta con Il provinciale seguito, più tardi, da un nuovo programma al femminile condotto da Paola Ferrari, che occuperebbe la collocazione rimasta vuota, mesi fa, dopo la cancellazione di Quelli che il calcio; infine su Rai3 nulla dovrebbe cambiare, con i vari programmi domenicali verso la riconferma, in primis Kilimangiaro di Camila Raznovich; tornando a Rai1, invece, nella seconda parte del pomeriggio non dovrebbero esserci dubbi sulla quarta edizione di Da noi… a ruota libera.

Cosa andrà in onda su Canale5 la domenica pomeriggio da settembre contro Mara Venier?

Infine, rimaniamo in attesa di sapere con ufficialità come si deciderà di strutturare la domenica pomeriggio di Canale5 nella prossima stagione: quest’anno, lo ricordiamo, a sfidare Domenica In per diversi mesi sono stati il pomeridiano di Amici e la prima parte di Verissimo, mentre recentemente è arrivata Anna Tatangelo con la nuova edizione di Scene da un matrimonio, ma gli ascolti non hanno mai tradito Rai1, specie domenica scorsa con la Venier che ha stravinto.