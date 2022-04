Ascolti, Mara Venier e lo scontro con Anna Tatangelo: arrivato il responso

Domenica In, ennesima vittoria in ascolti ieri pomeriggio per Mara Venier: ecco i dati auditel

Continua la stagione d’oro per il contenitore pomeridiano della domenica di Rai1, condotto magistralmente da Mara Venier, che anche con la puntata di ieri, 10 aprile 2022, ha avuto la meglio in termini di ascolti: come leggiamo su TvBlog, sempre puntualissimo nell’aggiornare i lettori sui dati auditel delle trasmissioni andate in onda il giorno prima, a trascorrere il pomeriggio della domenica delle Palme in compagnia della zia di tutti gli italiani sono stati 3milioni 172mila telespettatori con il 21.49% di share nella prima parte, 2milioni 548mila spettatori con uno share del 18.47% nella seconda e 1milione 948mila telespettatori, share del 14.9%, nei saluti finali. Con questi dati, come appena detto, il programma ha vinto per l’ennesima volta la non facile sfida degli ascolti.

Ascolti ieri pomeriggio, domenica 10 aprile: i dati auditel di Scene da un matrimonio

Diretto competitor di Domenica In anche ieri è stata la nuova edizione di Scene da un matrimonio, con la conduzione di Anna Tatangelo, che sulla rete ammiraglia Mediaset, come scopriamo sempre dalla fonte menzionata nel paragrafo precedente, ha ottenuto invece 1milione 426mila telespettatori e uno share che non è andato oltre il 9.88%. Contro la trasmissione domenicale di Rai1 è andata anche la soap Una Vita, che Canale5 ha trasmesso subito dopo il programma della Tatangelo, la quale è stata seguita da una media di 1milione 274mila spettatori con il 9.39% di share.

Mara Venier regina del pomeriggio domenicale: si avvia al termine un’altra stagione d’oro per lei

Per il quarto anno consecutivo, dunque, la conduttrice veneziana può dirsi più che soddisfatta dei risultati che sta portando a casa ogni domenica, a maggior ragione quest’anno con la forte corazzata del pomeridiano di Amici 21 che ha avuto come competitor fino a poco tempo fa. E proprio per questo successo Mara (ieri protagonista di un’esilarante gag con un ospite, davanti al quale la sua camicia ha rischiato di sbottonarsi!), come abbiamo scritto qualche giorno fa, è stata premiata dalla Rai che le ha affidato un appuntamento speciale di Domenica In in prima serata, in onda però in un giorno diverso dalla domenica, ossia il venerdì (esattamente il 27 maggio).