Don Matteo 13, anticipazioni prossima puntata: arriva Don Massimo (Raoul Bova)

Spoiler quinta puntata: Don Matteo scompare, Don Massimo prende il suo posto

È arrivata al giro di boa la nuova stagione della fiction della Lux Vide. Giovedì prossimo su Rai1 andrà in onda la quinta puntata, intitolata “L’amico ritrovato”, che vedrà l’addio di Terence Hill e il passaggio di testimone a Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Un cambio al vertice nella parrocchia di Spoleto che non verrà ben vista in paese. Nella quinta puntata della fiction della prima rete infatti lo storico parroco scomparirà all’improvviso, in circostanze misteriose e i parrocchiani troveranno in Chiesa Don Massimo. Natalina, Pippo e Cecchini non crederanno ai loro occhi nel vedere il nuovo sacerdote al posto del loro amico. Don Massimo non perderà tempo e si presenterà subito come il sostituto di Don Matteo.



Raoul Bova contro tutti: cosa succederà nella nuova puntata di Don Matteo 13

Le anticipazioni della puntata di giovedì prossimo, 28 aprile, svelano che Don Massimo non convincerà nessuno, al contrario si creerà subito una lunga lista di nemici. L’improvvisa sparizione del personaggio interpretato da Terence Hill sarà infatti avvolta nel mistero e i sospetti ricadranno proprio sul nuovo sacerdote. In parrocchia saranno tutti diffidenti con il prete e Cecchini finirà per metterlo alla prova, convinto che nasconda un segreto. Ma chi è davvero Don Massimo? Nella prossima puntata della serie tv si scoprirà il passato del parroco che lascerà tutti senza parole.

Anna Olivieri gelosa di Marco Nardi: tutta colpa di Valentina Anceschi

Le anticipazioni della nuova puntata di Don Matteo svelano che il Pm aiuterà la figlia di Anceschi a risolvere un problema. L’avvicinamento tra i due non passerà inosservato alla Capitana che non potrà fare a meno di essere gelosa del suo ex, anche se nella scorsa puntata era sembrata perdere la testa per un altro. Si renderà conto di provare ancora qualcosa per il personaggio interpretato da Maurizio Lastrico? Quel che è certo è che il pubblico ministero ha ormai capito di essere ancora innamorato della collega e farà di tutto per conquistarla. Gli equivoci, gli imprevisti e i colpi di scena saranno però dietro l’angolo e non è escluso che possa nascere un nuovo triangolo sentimentale. L’appuntamento perciò con le sorprese dell’amata serie tv di Rai1 è per giovedì prossimo a partire dalle 21.25.