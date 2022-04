Don Matteo 13, retroscena dal set. Nino Frassica: “Ho sofferto perchè…”

Nino Frassica ammette sull’addio di Terence Hill: “Ho sofferto la sua lontananza”

Il pubblico di Rai si appresta ormai a dire addio a Don Matteo per vedere come se la caverà al suo posto Don Massimo (Raoul Bova) che prenderà il posto di Terence Hill nella fiction della Lux Vide. Questa volta a rompere il silenzio è stato l’attore che dà il volto al Maresciallo Cecchini che, sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni ha ammesso sulla decisione di Mario Girotti di lasciare la fiction:

“Ho sofferto perchè ho sentito la sua lontananza. Però diciamolo subito: non è un addio, Don Matteo non è morto, è scomparso”.

Nelle nuove puntate della serie tv l’ingresso di Don Massimo in canonica non sarà facile. Il Maresciallo di Spoleto farà di tutto per metterlo alla prova. “Cecchini all’inizio non vuole Don Massimo”, ha rivelato il comico di Messina che ha poi anticipato:

“Fa di tutto per metterlo in difficoltà, lo segue, gli fa le domande sul catechismo a bruciapelo”.

Con il tempo però i due protagonisti della fortunata serie impareranno a conoscersi e diventeranno amici.



“Imbarazzo durato solo un momento”, il racconto del celebre maresciallo Cecchini

Tra i ritorni più attesi della tredicesima stagione della fiction con protagonista Terence Hill, c’è stato quello di Flavio Insinna, dopo quindici anni dalla sua ultima apparizione nella serie. Nino Frassica ha raccontato di aver mantenuto i contatti con il conduttore de L’Eredità, con il quale è diventato molto amico. Sul suo ritorno ha dichiarato:

“Quella di Flavio è stata davvero una bella visita […] L’imbarazzo è durato solo un momento”.

L’attore siciliano ha evidenziato come il prodotto della Lux Vide non chiuda mai le porte ai vecchi protagonisti, che sono sempre pronti a tornare e immergersi nella grande famiglia della fiction di Rai1. Lo scorso anno infatti è tornato, come protagonista di un episodio, Simone Montedoro (l’amatissimo Capitano Tommasi).

Cecchini e la madre di Anna Olivieri si sposeranno? La risposta di Nino Frassica sorprende

Intanto nella nuova stagione di Don Matteo a tenere con il fiato sospeso sarà anche il rapporto tra il Maresciallo ed Elisa. Riusciranno a convolare a nozze? Proprio su questo aspetto della trama il comico di Messina ha anticipato:

“Non si sa, Cecchini vorrebbe, ma è restio, perchè pensa ancora alla moglie che è morta. Vedremo”.

Vincerà l’amore nelle prossime puntate della serie tv? Intanto nell’episodio di giovedì prossimo anche Marco Nardi farà chiarezza nei suoi sentimenti e cercherà di riconquistare Anna. Gli equivoci però saranno proprio dietro l’angolo!