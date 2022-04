Don Matteo, Raoul Bova scopre le carte: “Don Massimo avrà un compito speciale”

Scritto da Vincenzo Pennisi , il Aprile 23, 2022 , in Serie & Film Tv

Raoul Bova prepara l’ingresso in Don Matteo: ecco cosa sarà chiamato a fare

Il finale tanto atteso è arrivato e all’addio di Terence Hill corrisponde il grande arrivo di Raoul Bova. L’attore romano dalla prossima puntata inizierà il suo cammino in Don Matteo, fiction campione di ascolti che su Rai Uno ha ottenuto grandi risultati in oltre 20 anni di messa in onda. Nella serata di giovedì si è consumato il doloro addio del protagonista assoluto, con un finale che h ha lasciato a bocca aperta tutti quanti. Dalla prossima settimana toccherà al nuovo personaggio di Don Massimo raccogliere il testimone del prete più famoso della televisione italiana e l’attore che andrà ad interpretarlo sembra già essersi calato nel ruolo:

Avrò un compito speciale, quello di prendere il posto di Don Matteo e sostituirlo, perché è stato proprio lui a chiederlo

ha spiegato l’artista ai microfoni della Rai a pochi giorni dalla sua prima puntata.

L’attore di Don Massimo annuncia: “Sono pronto a sporcarmi le mani”

Partendo dalla premessa che sostituire Terence Hill sarà una mission impossibile, nonostante l’addio abbia lasciato aperto qualche spiraglio per un clamoroso ritorno, il nuovo parroco di Spoleto sarà pronto ad affrontare tutte le difficoltà che gli si presenteranno. A partire da tutti quei personaggi che si sono legati a Don Matteo, dalla perpetua Natalina al sacrestano Pippo, fino ovviamente al maresciallo Cecchini, tutti andranno a caccia di spiegazioni dopo la scomparsa del protagonista. E Don Massimo di Raoul Bova è pronto a dare le risposte con un personaggio destinato ad entrare comunque nel cuore della gente: “Mi sporcherò le mani”.

Don Matteo 13, il debutto del nuovo parroco: le anticipazioni

Dopo l’addio di Terence Hill della scorsa puntata Don Matteo si appresta a presentare al pubblico il personaggio interpretato da Raoul Bova. Nella prossima puntata infatti si consumerà il tanto atteso debutto del nuovo parroco, che porta dentro delle verità destinate a venir fuori nell’arco dei prossimi episodi. Intanto tutta Spoleto si ritroverà a fare i conti con la sorprendente notizia della scomparsa del parroco, con in particolare il maresciallo Cecchini che andrà subito a caccia della verità.