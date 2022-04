Don Matteo, il video dell’addio di Terence Hill: finita un’epoca per la fiction

Stasera il commovente addio di Terence Hill: l’attore abbandona per sempre?

E’ arrivato il momento che i fan di Don Matteo speravano di doversi mai ritrovare ad affrontare, l’addio di Terence Hill. Questa sera avverrà il tanto atteso passaggio di consegne con Raoul Bova, chiamato a raccogliere la più pesante delle eredità che si ricordi in una serie televisiva. Ma quello di stasera sarà davvero l’ultima occasione per vedere il famoso attore vestire la tonaca da parroco di Spoleto? Nessuna pista è da escludere, visto che più volte l’attore non ha escluso a priori la possibilità di tornare in futuro nella fiction. E c’è addirittura chi mormora di un possibile finale di Don Matteo 13 con ritorno a sorpresa. Difficile, anche se gli spettatori più fantasiosi non smettono di credere alla possibilità. Quello che vedremo stasera, giovedì 21 aprile 2022, sarà quindi il saluto definitivo? Non resta che attendere la puntata per assistere al tanto atteso momento.

Don Matteo, spunta l’ipotesi part-time per il protagonista?

Il noto portale Blogo ha affrontato la notizia riguardante l’ultima puntata di Terence Hill da protagonista di Don Matteo. L’artista che con Bud Spencer ha formato la coppia più amata del cinema italiano infatti ha più volte espresso il suo desiderio di vedere la fiction trasformata in una miniserie, un po’ sulla falsariga de Il Commissario Montalbano. Perché se è vero che Don Matteo non può snaturarsi e cambiare format, è anche vero che Terence Hill potrebbe continuare a presenziare in futuro per il numero di episodi che ritiene necessario e magari lasciare poi gli altri episodi a Bova. Intanto questa sera la fiction si ritroverà ad affrontare un nuovo competitor nella sfida auditel di giovedì 21 aprile.

Finita l’epoca di Terence Hill: il commovente video dell’addio

Era stato ampiamente previsto, ma il finale della quarta puntata di Don Matteo 13 ha regalato emozioni e lacrime a non finire al pubblico. RaiPlay ha rilasciato ovviamente il video integrale della puntata per tutti i fan che se la fossero persa, oltre alla clip con l’ultima scena girata da Terence Hill che già la scorsa estate era stata fatta circolare e postata proprio dalla Lux Vide, casa di produzione della serie italiana più amata del piccolo schermo.

