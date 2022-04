Don Matteo, rivelazione di Pippo (Francesco Scali): “Tra me e Nino Frassica…”

Don Matteo 13, l’attore di Pippo fa una rivelazione su Nino Frassica: “Siamo cresciuti insieme”

Sin dalla prima stagione in onda nel lontano 2000 nel cast della nota fiction di Rai1 con protagonista Terence Hill è presente l’attore Francesco Scali nei panni del sagrestano Pippo e, da sempre, gli affezionati telespettatori hanno notato un’ottima sintonia e alchimia con un altro personaggi, il maresciallo Cecchini impersonato da Nino Frassica. Ed è proprio l’attore a rivelare, stando alle dichiarazioni riportate su TvMia, perché tra i due c’è questo rapporto:

“Nino è il mio migliore amico. Ci conosciamo dal lontano 1981 e professionalmente siamo cresciuti insieme. Ci incontrammo per la prima volta in una pensione a Roma, lui all’epoca faceva un programma radiofonico con Renzo Arbore.”

Nino Frassica e il retroscena dal passato di Francesco Scali: “Mi ha aiuto ad entrare nel cast di un film”

L’attore che impersona Pippo in Don Matteo ha continuato il suo aneddoto con l’amico fraterno aggiungendo che all’epoca l’attore siciliano raccontava le battute pensate per il programma radiofonico a lui per chiedergli un giudizio e non è tutto. L’attore, sempre stando a quanto riporta il settimanale su citato, ha anche aggiunto un altro retroscena risalente a molti anni fa:

“Chiedevo di fare un provino per u film (di Federico Fellini) ma mi rispondevano sempre che gli uffici della regia era inaccessibili. Nino mi disse ‘Torna a Cinecittà ma dì che vai dal dottor Iannelli”

A questo punto l’aneddoto continua rivelando che per sua fortuna in quel corridoio ha incontrato la segretaria del grande regista e che 15 giorni dopo era stata contattato: “Fellini mi voleva vedere, era fatta. Cominciava la mia carriera grazie al mio amico Nino.”

Anticipazioni Don Matteo 13, 4^ puntata: Terence Hill saluta la fiction e arriva Raoul Bova

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni sulla puntata di questa sera della fiction di Rai1 si assisterà all’addio di Terence Hill, dopo ben 13 stagioni infatti l’attore 82enne lascerà la serie ed al suo posto arriverà un altro volto amato delle fiction Raoul Bova che avrà i panni di un nuovo sacerdote, Don Massimo. Invece per quanto riguarda gli spoiler completi sulla trama della 4 puntata è qui disponibile.