Don Matteo 13, quarta puntata 21 aprile: Anna perde la testa per un altro?

Puntata giovedì 21 aprile: Marco Nardi costretto a fare i conti con il fratellastro

Sarà ancora la trama rosa a tenere il pubblico di Rai 1 incollato al teleschermo nella quarta puntata di Don Matteo 13, in onda giovedì prossimo, 21 aprile, alle 21.25. Le anticipazioni della serie tv svelano che il Pm dovrà fare i conti, non solo con il caso di omicidio di una parrocchiana, ma anche con la visita a sorpresa del fratellastro Franco. Si scoprirà molto presto che tra i due non è mai corso buon sangue, ma non è tutto! Il fratello del pubblico ministero sembrerà coinvolto nel nuovo crimine che ha segnato la comunità di Spoleto. È stato lui a uccidere la povera donna? Come al solito sarà il fiuto del personaggio interpretato da Terence Hill a portare verso la risoluzione del caso. Intanto il rapporto tra Federico e Greta si farà sempre più stretto nel nuovo episodio della fiction della Lux Vide.



Anticipazioni Don Matteo 13, prossima puntata: un uomo misterioso fa traballare gli equilibri

Ci saranno novità anche per Anna Olivieri nel nuovo episodio della serie tv. Mentre Marco Nardi, dopo aver capito di amarla farà di tutto per riconquistarla, la Capitana accoglierà a Spoleto una sua vecchia conoscenza. Arriverà infatti a farle visita in caserma il Colonnello Lucio Valente. L’uomo, suo vecchio istruttore ai tempi dell’Accademia, dimostrerà subito di avere una bella sintonia con il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta e questo creerà non pochi equivoci e incomprensioni nel quarto episodio della fiction di Rai1. Il Pm finirà per essere geloso del nuovo arrivato a Spoleto?

Spoiler 4^ puntata serie tv Rai 1: Cecchini al centro di un nuovo caso letterario

Intanto le anticipazioni di Don Matteo 13 svelano che anche il maresciallo Nino finirà al centro dell’attenzione. In particole a Spoleto si diffonderà la notizia di una serie di romanzi gialli il cui protagonista sembrerà proprio essere il carabiniere. Nella prossima puntata della serie tv il personaggio interpretato da Nino Frassica sarà al centro si un vero e proprio caso letterario. Sarà veramente lui il protagonista dei romanzi? L’appuntamento perciò con il giallo, le trame sentimentali e i momenti comici della fiction della rete ammiraglia è per giovedì prossimo a partire dalle 21.25.