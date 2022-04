È sempre mezzogiorno 2022/23 si farà? Cosa si sa sul futuro di Antonella Clerici

Antonella Clerici, sfida vinta anche quest’anno: il suo programma avrà una terza edizione

Mancano circa due mesi alla fine della stagione televisiva in corso e già da qualche settimana si inizia a parlare in rete delle trasmissioni che vedremo in onda non solo nei mesi estivi, ma anche nella stagione tv 2022/2023, in partenza a settembre: tra questi non mancherà E’ sempre mezzogiorno, il fortunato culinario di Rai1 che anche con la seconda edizione ha ottenuto un buon successo d’ascolti nonostante la forte concorrenza di Forum, ottenendo quotidianamente una media di telespettatori compresa tra 1milione e mezzo e 2milioni, tanto da guadagnarsi la conferma per l’anno prossimo, con un’edizione nuova di zecca che partirà entro la metà di settembre.

Nuova edizione di E’ sempre mezzogiorno a settembre: data d’inizio non ancora fissata, ma…

E’ ancora troppo presto per conoscere la data del ritorno del programma di Antonella Clerici dopo l’estate, ma ipotizziamo possa essere quella di lunedì 12 settembre, dato che l’edizione che si concluderà fra qualche settimana lo scorso anno è partita il 13 (a differenza della prima che, lo ricordiamo, è iniziata solo il 28, con tre settimane di ritardo rispetto agli altri programmi del daytime, tanto da spingere i dirigenti Rai a coprire in fretta e furia la fascia oraria del mezzogiorno per tutto settembre con un prolungamento di C’è tempo per…). E se squadra che vince non si cambia, a settembre ci aspettiamo anche il ritorno di Lorenzo Biagiarelli, Cristina Lunardini, Alfio Bottaro e tutti i protagonisti che ormai da due anni fanno compagnia ogni giorno al pubblico di Rai1 all’ora di pranzo assieme alla padrona di casa, intrattenendo i telespettatori con tante ricette ma anche con siparietti non previsti (com’è successo qualche giorno fa, quando Antonella è stata colpita dalle vampate di calore…).

Antonella Clerici rifarà anche The Voice Senior: prevista la terza edizione nel tardo autunno del 2022

Non tornerà solo la trasmissione del mezzogiorno nella prossima stagione ma anche The Voice Senior: si sa già da tempo, infatti, che lo show musicale dedicato ai talenti over 60 avrà una terza stagione, forte del successo che la conduttrice e i suoi coach (Clementino, Orietta Berti, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè) hanno ottenuto nella lunga edizione che Rai1 ha mandato in onda tra dicembre 2021 e gennaio di quest’anno, che ha incoronato vincitore Annibale Giannarelli. Rimaniamo in attesa, a tal proposito, di scoprire se la squadra verrà riconfermata in blocco o ci saranno cambiamenti.