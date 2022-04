FBI e FBI International su Rai2: anticipazioni ultimi episodi prima della pausa

I due polizieschi CBS tornano questa sera su Rai2: saltano gli episodi del 16 aprile

Questa sera, sabato 9 aprile, andrà in onda un nuovo appuntamento con le puntate inedite di FBI e FBI International. I due polizieschi, in originale trasmessi dal network CBS, terranno compagnia al pubblico della seconda rete, come di consueto, a partire dalle ore 21:05. In particolare, la guida tv ufficiale riporta che la serata si aprirà con il dodicesimo episodio della serie tv con protagonisti Missy Peregrym e Zeeko Zaki per proseguire poi con una puntata inedita, in questo caso l’undicesima, del poliziesco con Luke Kleintank. Intitolati, rispettivamente, “Sotto Pressione” e “La Tratta” gli episodi previsti per questa sera saranno gli ultimi prima della consueta pausa dovuta alle festività pasquali. Sabato prossimo, il 16 aprile, la rete non prevede infatti alcun appuntamento con le due seguitissime serie tv americane.

Maggie Bell sotto copertura per sgominare una banda di sovversivi: anticipazioni 9 aprile

Esattamente come svelano le anticipazioni NCIS 19, dunque, anche i due polizieschi creati da Dick Wolf si concederanno una meritata pausa dovuta all’imminente arrivo del periodo pasquale. Prima di quel momento, tuttavia, ci sarà spazio per due nuovi e avvincenti casi che coinvolgeranno entrambe le squadre. In particolare, il primo episodio previsto per questa sera vedrà Maggie Bell lavorare sotto copertura all’interno di un bar. La donna, insieme al resto della squadra, indagherà infatti su un pericoloso gruppo antigovernativo i cui membri sono sospettati di una serie di attentati. Infiltrandosi, dunque, la coraggiosa agente proverà ad incastrare l’intero gruppo.

FBI International torna sui teleschermi italiani stasera: spoiler e programmazione futura

Subito dopo FBI 4 andrà in onda il consueto appuntamento con il secondo spin-off del poliziesco. In particolare, il l’undicesimo episodio, previsto a partire dalle 21:50, seguirà la missione di Mark Douglas, un poliziotto di New York in servizio in Transnistria, Stato autoproclamatosi indipendente, che indagherà autonomamente sul rapimento di una donna. Al termine dell’appuntamento odierno con le due serie tv americane, come parzialmente anticipato, la programmazione italiana si stopperà. I polizieschi, dopo la pausa di sabato prossimo, torneranno quindi in onda solo il 23 aprile.