Federica Panicucci sconvolta a Mattino 5: il dramma di Raffaello Tonon

Mattino Cinque, ospite lo rivela per la prima volta in Tv: “Mio padre è morto dopo essere stato colpito da un aneurisma”

E’ appena terminata questa nuova puntata del programma mattutino. E proprio sul finire della trasmissione Federica Panicucci ha voluto parlare del popolare ex calciatore Stefano Tacconi, il quale è stato colpito giorni fa da un aneurisma. In studio c’era anche Raffaello Tonon, che ha colto l’occasione per parlare della morte di suo padre proprio per aneurisma cerebrale:

“Mio padre è morto proprio di un aneurisma…Fu una rottura così grande che dopo 12 ore è stata dichiarata la sua morte…Il giorno dopo spirò…”

Federica Panicucci rimasta senza parole dopo la confessione di Raffaello Tonon: “Mamma mia”

L’ospite a Mattino Cinque ha poi dichiarato che suo padre era già in ospedale per un altro problema e stava per essere dimesso, finché l’infermiera non ha notato una cosa strana: “Lo aveva visto con la testa un po’ così…L’ha chiamato, ma non ha risposto…E da lì…” La conduttrice, la quale è al centro dei rumor per il suo futuro in Tv, è quindi rimasta letteralmente senza parole dopo aver ascoltato in religioso silenzio questa confessione, limitandosi a dire: “Mamma mia…” Ha poi preso la parola l’altra ospite, Morena Zapparoli, che invece ha parlato del caso specifico di Stefano Tacconi. In questa circostanza la giornalista, avendo conosciuto molto bene la moglie di quest’ultimo, ha voluto mandarle un grosso abbraccio virtuale perchè sa che questo è un momento davvero difficile:

“Laura è una donna molto forte che ama tantissimo la famiglia ed i figli…Ha sempre difeso il suo matrimonio…E quindi le mandiamo un grande abbraccio, perchè davvero in questo momento ne avrà un bisogno enorme…”

E anche la presentatrice ha voluto far sapere di essere vicina alla moglie dell’ex calciatore.

Francesco Vecchi lo annuncia a fine puntata: “E’ morta Assunta Almirante a 100 anni”

Proprio nel momento dedicato ai saluti il collega di Federica Panicucci ha dato un’ultim’ora. Difatti il giornalista ha rivelato che in queste ultime ore è venuta a mancare la moglie del noto politico leader per tanti anni della destra italiana: “Abbiamo da dare un’ultima notizia…La notizia della morte di Assunta Almirante…Moglie di Giorgio leader del movimento di destra…” La conduttrice ha quindi ripreso la parola, asserendo: “Era giusto ricordarla…”