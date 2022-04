Fiction Noi, finale aperto nell’ultima puntata: cosa si sa sulla 2 stagione

Noi 2 ci sarà? Cosa sappiamo ad oggi sul futuro della serie tv This is us

Sta andando in onda proprio in queste ore l’ultima puntata della serie tv Noi in onda su Rai1. Gli occhi però dei telespettatori sono tutti puntati sul futuro. In particolare il pubblico si chiede se la 2 stagione di Noi ci sarà o se le avventure della famiglia Peirò si concluderanno stasera. Al momento una risposta ufficiale ma non c’è ma le cose potrebbero essere cambiate in corsa. Infatti la serie tv This is us, da cui è tratta Noi, è formata da più stagioni. E sembra proprio che i piani iniziali della Rai fossero quelli di replicare questa serialità estera. In una recente intervista Serena Rossi aveva raccontato di aver rinunciato al ruolo di Rebecca perché richiedeva un impegno di troppi anni. Qualcosa però potrebbe cambiare per gli ascolti che, a differenza delle aspettative, non sono stati entusiasmanti con 3 milioni e qualcosa di telespettatori.

Cos’è successo nell’ultima puntata: Daniele e Mimmo partono per Napoli

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Noi, dal titolo Napoli, la salute di Mimmo è in costante peggioramento e il figlio Daniele (Livio Kone) è distrutto all’idea di perderlo. Il dolore nel vedere il padre biologico così sofferente porta Daniele a pensare ad un modo per farlo distrarre e per farlo morire sereno. Così lo porta a Napoli dove Mimmo ha tutti i ricordi della sua gioventù. Il viaggio tra padre e figlio rivela tanti colpi di scena ed è carico di emozioni per entrambi che, per la prima volta, sentono quel legame fortissimo che li lega. Mimmo, però, muore. Intanto Cate e Teo sono sempre intenzionati a sposarsi ma hanno deciso di temporeggiare un po’ con i preparativi. Gli ultimi giorni li hanno infatti stressati e adesso vogliono solo rilassarsi un po’.

Il finale di Noi: l’amore e le crisi di Pietro e Rebecca

Nel secondo episodio dell’ultima puntata di Noi, dal titolo La luna, siamo negli anni ’80 a Torino. Pietro (Lino Guanciale) è un giovane alla ricerca di fortuna, mentre Rebecca (Aurora Ruffino) è una bellissima cantante che promette bene. Durante un concerto di quest’ultima i due si incontrano e si innamorano subito l’uno dell’altra. Si passa agli anni 2000 e Pietro e Rebecca stanno ancora insieme. Lei canta ancora ma tra i due le cose non vanno più bene come prima e decidono di prendersi una pausa. Nel presente Daniele decide con la moglie di adottare un bambino.