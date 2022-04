Floriana Secondi accanita: “Ecco cosa non vorrei mai più fare dopo L’isola”

L’ex naufraga rivela il suo più grande desiderio: “Vorrei smettere di fumare”

L’avventura di Floriana Secondi a L’Isola dei famosi non è stata tra le più lunghe o nella lista di quelle indimenticabili de L’Isola dei famosi. L’ex vincitrice del Grande Fratello, tornata a far parte di un reality a distanza di anni dall’ultima volta, ha rilasciato una intervista al settimanale Vero TV proprio prima di partire per l’Honduras in vista di questa importante e nuova avventura. L’ex gieffina, prima della partenza, ha dimostrato di avere le idee chiare riguardo al cammino da affrontare nel programma di Canale Cinque, con in particolare un desiderio fissato:

Una sfida che mi sono posta dopo e durante la mia esperienza sull’isola è sicuramente quella di smettere di fumare per sempre. Si tratta di un grande cambiamento per la mia vita, voglio mostrarmi più matura e riflessiva rispetto al passato

ha confessato la storica trionfatrice del GF.

Floriana Secondi lo ha confessato: “Penso di essere cambiata molto rispetto al passato”

L’esperienza a L’isola dei famosi non è stata certamente indimenticabile per la vincitrice della terza edizione del Grande Fratello. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti e Floriana Secondi, da giovane vogliosa e desiderosa di sbarcare il lunario è diventata una donna a tutti gli effetti e lo dimostrano le dichiarazioni rilasciate alla rivista Vero TV prima di intraprendere il cammino nel reality guidato da Ilary Blasi. Esperienza ahimè già conclusa dopo alcuni battibecchi con gli altri naufraghi: “Penso di essere cambiata molto rispetto al passato. La nuova Floriana è più consapevole e meno esuberante”. Nessuno infatti dimentica la simpatia travolgente che ha portato la romana a farsi notare al GF.

L’ex compagno affonda Floriana: “E’ sleale ed arrogante”

L’esperienza in Honduras per Floriana Secondi è iniziata insieme ad Antonio Zequila, che non ha risparmiato un pesante attacco ai danni dell’ex gieffina nei giorni scorsi: “Mi ha creato solo problemi – ha ammesso l’attore partenopeo che negli scorsi ha preso parte anche al GF Vip – , si è rivelata un’ingrata ed è pure sleale perchè, nonostante tutto io ho votato per lei a differenza sua”. Parole dunque non dolcissime dell’artista nei confronti della ex naufraga, anche se l’esperienza all’Isola è già terminata per entrambi.