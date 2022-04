Antonio Zequila non ha pietà di Floriana Secondi: “È sleale ed arrogante”

Antonio Zequila spara a zero sulla naufraga de L’Isola dei Famosi: “Non è stata corretta con me”

Oggi l’ex naufrago del reality show ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del magazine Nuovo per parlare della sua breve esperienza in Honduras (è stato il primo concorrente ad essere stato eliminato dal gioco). Ed in questa occasione l’attore partenopeo non ha certo speso parole al miele nei confronti di Floriana Secondi, non facendo mistero di credere sia stata colpa sua se è tornato in italia anzitempo: “Lei mi ha creato solo problemi…” Sempre su quest’ultima non ha nascosto tutta la sua delusione per il fatto che non ha avuto il suo sostegno nel momento in cui i concorrenti sono stati chiamati a votare il leader di Playa Sgamada:

“E’ stata un’ingrata ed è pure sleale perchè, nonostante tutto, io ho votato a suo favore mentre lei no…”

Floriana Secondi nel mirino dell’ex naufrago del reality show: “E’ logorroica ed arrogante”

La giornalista del magazine Nuovo ha poi chiesto ad Antonio Zequila qual è stato il motivo per cui ha litigato furiosamente con la popolare naufraga de L’Isola dei Famosi. E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza che l’ha sempre contraddistinto, ha subito risposto di credere sia molto spocchiosa e logorroica:

“Io non sopporto poi chi urla e lei ha urlato contro Nicolas Vaporidis accusandolo di essere un privilegiato perchè aveva il rasoio…”

Sempre sulla verace naufraga l’attore, che ha cercato di mettere nei guai Roger raccontando un retroscena choc lunedì scorso in puntata, ha poi confessato di credere che si faccia prendere troppo dalla foga: “Lei capisce sempre le cose in ritardo…”

Jeremias Rodriguez e il nuovo affondo dell’attore: “E’ un grande maleducato”

Successivamente la giornalista del magazine diretto da Riccardo Signoretti ha chiesto ad Antonio Zequila di spiegare ai lettori da dove arriva tutta questa acredine nei confronti del naufrago argentino. Quest’ultimo ha quindi spiegato che un giorno pare sia stato attaccato dal fratello di Belen e Cecilia Rodriguez ingiustificatamente: “Ho ricevuto un attacco gratuito ed ingiustificato da parte sua…E’ solo un maleducato, poco rispettoso e vive di luce riflessa in quanto è ‘fratello di’…”