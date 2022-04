Francesca Fagnani-Elettra Lamborghini: l’ultimo attacco a Da noi… a ruota libera

Da noi a ruota libera, la conduttrice di Belve torna sulla mancata messa in onda dell’intervista ad Elettra Lamborghini

Francesca Fialdini in questa domenica 24 aprile 2022 ha avuto un ricco parterre di ospiti tra cui anche la conduttrice Francesca Fagnani la cui trasmissione Belve è un vero e proprio cult. A causa però di una collocazione non ottimale in palinsesto, va in onda il venerdì in seconda serata su Rai2, non ha brillato negli ascolti. In questi giorni molto rumore ha fatto la mancata messa in onda dell’intervista ad Elettra Lamborghini per il veto di quest’ultima e la conduttrice oggi è ritornata a parlarne lanciando velatamente un nuovo attacco:

“Alcuni mi chiedono di non fare domande politiche, di far vedere prima il montaggio ma io ho sempre detto di no.”

Francesca Fagnani parla della sua trasmissione da Francesca Fialdini: “Sorpresa in positivo da Morgan”

Durante la chiacchierata con la padrona di casa del talk di Rai1, la giornalista Francesca Fagnani si è sbilanciata sui suoi ospiti rivelando chi l’ha delusa e chi invece, al contrario, è stata una piacevole scoperta:

“Chi mi ha deluso? Forse faccio prima a dire il contrario, ad esempio Morgan, è vero che ci sono stati momenti di tensione, però è vero pure che si è messo in gioco e non mi ha deluso assolutamente. Coerente si è mostrata anche Monica Guerritore.”

Invece su che tipo di format sia il suo ha puntualizzato: “Con Belve volevamo trasmettere l’immagine di donne che giocano all’attacco, un’idea di forza e di grinta di donne che sbagliano ma colpa loro e per scelta loro.”

Francesca Fagnani attacca nuovamente Elettra Lamborghini nel talk di Rai1

La conduttrice di Belve è ritornata di nuovo a lanciare una frecciata alla ricca ereditiera che ha vietato la messa in onda della sua intervista. Di recente, inoltre, ha rotto il silenzio rivelando più nel dettaglio il motivo per cui non aveva trasmesso l’intervista: “La cosa divertente è che, a un certo punto, tra i vari intermediari, uno mi ha chiesto di togliere le domande politiche che le avevo fatto. Ma la domanda politica non solo non gliel’ho posta, ma non ho mai neanche lontanamente pensato di fargliela.”