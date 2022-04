Francesco Chiofalo ripreso dalla fidanzata Drusilla: “Tieni le mani in tasca!”

Lo sfogo di Francesco Chiofalo nella villa del reality show: “Mi sento preoccupato”

Uno dei concorrenti del reality condotto da Barbara D’Urso su Italia Uno è Francesco Chiofalo, che in questi giorni si è lasciato andare a uno sfogo riguardante la sua fidanzata Drusilla Gucci. Il pupo non ha nascosto il suo turbamento nella villa: “L’ho presa a piangere, che devo fare mi sento preoccupato. Mi sento come una sensazione di mancanza di aria”. La sua amata durante il collegamento l’ha ripreso: “Puoi tenerti le mani un po’ più in tasca”.



Il pupo chiede spiegazioni alla sua fidanzata nella nuova puntata: “Stiamo ancora insieme?”

Nella nuova puntata de La Pupa e il Secchione Show andata in onda questa sera, il pubblico ha avuto modo di vedere una clip in cui Francesco Chiofalo è stato abbastanza preoccupato sulla storia d’amore con la sua fidanzata: “Io sono venuto qui perchè lei è una persona intellettuale, mi sono sentito sempre molto piccolo rispetto a lei, il fatto che lei è una scrittrice che parla molto bene, lo so che lei mi ama per quello che sono, però so che lei vorrebbe che io fossi un pochino più secchione intellettuale, cosa che io purtroppo non sono mai riuscito. Comunque ci penso sempre a lei anche se rido e scherzo, per me è importantissima, non la voglio deludere, è una ragazza che studia e scrive un sacco di libri, sono preoccupato”. Infine il 33enne si è posto una domanda: “Mi chiedo sempre ma come mai non sta in studio, ma che sta facendo? Lei è una bella ragazza tutti sanno che io sto qua dentro chiuso, magari può essere a sua volta un po’ ingelosita del fatto che qui ci sono delle belle ragazze, magari ci siamo lasciati e io manco lo so”.

A sorpresa il pupo ha avuto modo di parlare con la sua amata, e non ha perso tempo per chiederle delle spiegazioni: “Amore, stiamo ancora insieme? Come stai? Ma sei arrabbiata? Io non sto facendo niente”. Drusilla Gucci non ha nascosto il suo fastidio, ma l’ha rassicurato: “Cucciolo ancora stiamo insieme”.

Barbara D’Urso avverte il concorrente: “Stai attento perchè ti controlla da casa”

Anche il pupo ha tranquillizzato la sua fidanzata, che di recente ha fatto arrabbiare: “Le mani ce l’ho sempre in tasca, mi pettino, mi sistemo la giacca, è la verità, ora perchè sto a gesticolare sennò sarebbe in tasca pure questa. Amore ti amo, non vedo l’ora di vederti e non ti arrabbiare”. Infine Barbara D’Urso ha avvertito il concorrente: “Stai attento perchè lei ti controlla da casa, ma proprio di brutto”.