Gemma Galgani e la rivelazione choc di un ex cavaliere: “Lascerà Uomini e Donne”

Uomini e Donne, la popolare dama pronta a lasciare? Ne è sicuro Pierluigi

Oggi l’ex cavaliere del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista a Fralof su PiùDonna.it. Per chi non se lo ricordasse l’uomo mesi fa è approdato nel programma per cercare di conquistare Gemma Galgani. Quest’ultima ha accettato ben volentieri di conoscerlo, ma purtroppo poco ha gradito alcuni suoi atteggiamenti dandogli il ben servito. Da quel momento di lui si sono perse le tracce, fino a questo momento. E a Fralof ha lanciato uno scoop. Di cosa si tratta? E’ sicuro che la popolare dama pare sia pronta a lasciare una volta per tutte il programma quotidiano di Canale 5 mano nella mano con il cavaliere che sta conoscendo in quest’ultimo periodo:

“Non so se lo fa perché lo ama o perché è giunto il momento di lasciare lo show e le serve una buona uscita…”

Gemma Galgani, l’ex cavaliere lo ha confessato: “Aveva problemi esistenziali”

Fralof su PiùDonna.it ha poi domandato a Pierluigi il motivo per cui è scomparso da Uomini e Donne dopo non essere riuscito a conquistare il cuore della popolare dama, la quale è stata attaccata duramente da Isabella Ricci. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di non essere più riuscito a partecipare per via di alcuni impegni lavorativi. Successivamente l’uomo ha rivelato di credere non sia arrivato nel momento giusto per conoscerla:

“Era in una fase affettiva molto complessa. Lei aveva dei problemi esistenziali, non sapeva se doveva restare. L’hanno toccata troppo quando le hanno detto che lei non ha mai avuto un bambino…”

E in effetti ha raccontato anche in trasmissione di aver sofferto tantissimo per non aver mai avuto l’opportunità di diventare madre.

UeD, l’opinione di Pierluigi sulla dama: “Sa anche essere cattiva”

Successivamente Falof su PiùDonna.it ha anche colto la palla al balzo per chiedere all’ex cavaliere di esprimere una sua opinione su Gemma. E l’uomo ha confessato di credere sia molto forte e sensibile, ma anche capace di tirare fuori le unghie se attaccata:

“Una donna forte, molto sensibile, che non si arrenderebbe mai. Ma sa essere anche cattiva, perché riesce a fare delle cose che altre non farebbero…”

L’uomo ha poi voluto lanciarle una frecciata velenosa, asserendo di aver avuto la sensazione che fosse molto più interessata a sapere i segreti dei protagonisti del programma piuttosto che conoscerlo.