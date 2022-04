Germinal, nuova serie Raitre: quanti episodi sono, trama prima e seconda puntata

Al via su Raitre una nuova serie tv franco-italiana: romanzo, numero episodi e cast attori

Questa sera, venerdì 29 aprile, debutterà su Raitre la serie tv franco-italiana ideata da Julien Lilti e diretta da David Hourrègue, Germinal. Già trasmesso in Francia nel 2021, il nuovo telefilm è un adattamento dell’omonimo romanzo di Émile Zola del 1885. Racconto della seconda rivoluzione industriale francese, il telefilm si compone di soli sei episodi, che in Patria hanno riscosso un enorme successo, che la rete distribuirà in tre appuntamenti. Dopo la puntata di stasera, infatti, la programmazione proseguirà, salvo improbabili variazioni nel palinsesto, venerdì 6 e 13 maggio. Girata principalmente nell’Alta Francia, il cast si avvale della partecipazione di Louis Peres (Étienne Lantier), Thierry Godard (Maheu), Guillaume De Tonquedec (Mr. Hennebeau) e degli attori italiani Stefano Cassetti (Souvarine) e Valeria Cavalli (Madame Gregorie).

Anticipazioni Germinal, prima puntata su Raitre: la trama degli episodi in onda stasera

La prima puntata della nuova serie tv di Raitre, in onda questa sera a partire dalle 21:20, presenterà al pubblico il personaggio di Étienne Lantier, un giovane lavoratore ribelle di circa vent’anni, che dopo una diatriba con il suo capo, lascerà il suo paese per trasferirsi nell’immaginaria cittadina di Montsou. Qui, il ragazzo verrà accolto da Maheu, un uomo con cui stringerà una forte amicizia e che lo aiuterà a trovare lavoro presso una miniera del posto. Nonostante le precarie condizioni dei colleghi, il protagonista deciderà di rimanere spinto dalla presenza di Catherine. Il giovane, infatti, proverà immediatamente un interesse per la bella figlia di Maheu, ma il loro rapporto scatenerà le gelosie di Chaval, spasimante della ragazza.

Étienne nell’occhio del ciclone: cosa accadrà nella seconda puntata della serie tv di Raitre?

Anche nella seconda puntata di Germinal, in onda venerdì 6 maggio su Raitre, i colpi di scena non mancheranno. In particolare, le anticipazioni svelano che negli episodi 3 e 4 Étienne Lantier inizierà ad integrarsi con gli altri lavoratori. Il ragazzo, tuttavia, rimarrà particolarmente colpito dalle condizioni e dai soprusi a cui sono sottoposti i colleghi. E’ per questo che il protagonista, con coraggio e determinazione, inizierà ad organizzare e guidare delle proteste in nome della rivoluzione sociale. I problemi per lui non finiranno qui. Una sera, durante una festa, Étienne sorprenderà Catherine e Chaval a baciarsi. Per il giovane, come facilmente prevedibile, sarà un duro colpo.