Grande Fratello Vip 7 anticipazioni: svelati data d’inizio e altri concorrenti

Grande Fratello Vip: ecco quando inizierà la prossima edizione del reality di Canale 5

Durante la finale del reality show Alfonso Signorini ha annunciato ai telespettatori che ci sarà un nuova edizione, non rivelando però la data. Ecco che finalmente ci ha pensato TvBlog.it a svelare l’arcano. Difatti in base alle indiscrezioni raccolte dal popolare portale televisivo pare che la nuova edizione della versione vip del padre di tutti i reality show inizierà lunedì 19 settembre, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto: “Un pochino più avanti rispetto agli anni scorsi…” A quanto pare è stata lo stesso conduttore a decidere di far partire il programma un po’ più avanti del solito, così da avere a disposizione una platea di telespettatori un po’ più ampia del solito. Si rivelerà un’idea vincente? Le indiscrezioni però sulla prossima edizione del reality non sono finite qua, anzi.

Sandra Milo nel cast della prossima edizione del reality show di Alfonso Signorini? L’indiscrezione

Il popolare giornalista Alberto Dandolo, nella sua rubrica di gossip pubblicata sull’ultimo numero del magazine Oggi, ha posto le sue attenzioni sulla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Ed in questa circostanza ha rivelato che pare ci siano concrete possibilità di vedere la popolare attrice nel cast del reality show:

“Forse non tutti sanno che Sandra Milo, 89 anni, a settembre sarà una delle inquiline della casa più spiata dagli italiani…”

Difatti secondo Dandolo, il popolare conduttore sarebbe finalmente riuscito a convincere l’attrice a partecipare. Sarà vero?

Anticipazioni GF Vip, Alvaro Vitali e una famosa cantante non ci saranno: smentiti i rumor

In questi ultimi giorni sono circolati diversi rumor sul cast della prossima edizione del programma di punta di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Molti rumor hanno infatti riportato che nel reality show potrebbero esserci anche l’attore dei film comici anni ’80 e Wilma Goich. Ma sarà vero? A quanto pare no, e a smentire seccamente tali rumor è stato il popolare portale televisivo TvBlog.it:

“Non ci sarà di certo Alvaro Vitali, nome lanciato dal sito Dagospia, e pure la presenza di Wilma Goich, rilanciata da qualche sito non ci risulta reale…”

Chi saranno quindi i concorrenti? Il sito web si è limitato a dire che è ancora presto per fare i primi nomi.