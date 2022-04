Grande Fratello Vip, concorrenti prossima edizione: Alfonso Signorini ha scelto…

Alvaro Vitali nel cast del reality di Alfonso Signorini? L’ultima indiscrezione

A settembre tornerà su Canale 5 il Grande Fratello Vip. E proprio in questi giorni è stato rivelato sul web che il conduttore e il suo staff di autori stanno già lavorando alacremente per preparare un cast bomba. Ovviamente bocche cucitissime sui possibili nuovi vip che varcheranno la famosa porta rossa. Tuttavia i rumor già sono circolati in abbondanza. A tal proposito oggi il portale web Dagospia.it ha riportato di essere venuto a conoscenza che in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani pare ci sia anche il popolare attore, che negli anni 70 – 80 ha ottenuto un grandissimo successo al cinema: “Nella lista dei possibili ingressi figura anche il nome dell’attore comico Alvaro Vitali…” Sarà vero?

Grande Fratello Vip anticipazioni, cast: in lizza ci sono anche loro?

Il nome di Alvaro Vitali non è stato certo l’unico ad essere accostato al cast della prossima edizione del reality show vip condotto da Alfonso Signorini. Difatti pare che anche Pamela Prati e Veronica Cozzani siano in lizza per entrare nella casa più spiata dagli italiani. Ma sarà vero? Al momento sono solo rumor, anche se c’è però da segnalare che proprio quest’ultima, ospite nel programma web Isola Party, ha dichiarato di non avere la minima intenzione di partecipare a programmi simili: “Non mi vedo per nulla in questo genere di programmi, sono anche troppo buona per farli…”

Soleil Sorge opinionista della prossima edizione del reality show? I rumor

In questi ultimi giorni è poi circolato online una nuova voce di corridoio sempre sulla prossima edizione del GF Vip. Di cosa si tratta? In pratica sembra che il posto di opinionista lasciato vacante da Sonia Bruganelli potrebbe essere preso dalla popolare concorrente, che tanto ha fatto discutere nella scorsa edizione. Sarà vero? Ovviamente è ancora presto per dirlo, ma c’è anche da dire che è stata la stessa Adriana Volpe a fare il suo nome come perfetta collega opinionista, visto il suo cartatterino (l’ha anche dimostrato in quest’ultima edizione de La pupa e il secchione show, la cui finale è prevista la settimana prossima). Tutti questi rumor verranno presto confermati?