Gianmarco Onestini parla del suo difficile passato: “Vittima di bullismo”

La pupa e il secchione, il concorrente lo ha rivelato per la prima volta: la sua infanzia difficile

In quest’ultima puntata del reality show di Italia 1 ne sono successe davvero di tutti i colori. E tra una litigata e una sfida di cultura, Barbara d’Urso ha chiamato al centro dello studio Gianmarco Onestini. In questa occasione la popolare conduttrice ha mandato in onda una clip in cui il concorrente ha rivelato nei giorni scorsi in confessionale di aver avuto un passato molto difficile:

“Ero obeso da piccolino, e quindi ho sofferto molto di bullismo a scuola…Non ho avuto un’infanzia facile…Mi tenevo tutto dentro per non far soffrire i miei genitori…”

Quest’ultimo ha poi rivelato che ci sono stati episodi in particolare che gli hanno lasciato un piccolo trauma dentro.

Gianmarco Onestini ha un crollo emotivo: suo fratello gli fa una sorpresa in diretta

Successivamente la conduttrice de La pupa e il secchione ha dato modo al secchione di parlare con la sua amata mamma collegata da casa sua, la quale non ha fatto mistero di essere molto orgogliosa per il bellissimo percorso che ha fatto:

“Ti voglio bene…Ricordati che sono sempre e comunque con te…”

Poco dopo ha preso nuovamente la parola la presentatrice, che stasera si è arrabbiata con Mila Suarez, asserendo che ha un’altra clip per lui in cui suo fratello gli ha letto una lettera in cui ha voluto fargli sapere di volergli tanto bene:

“Mi sono emozionato anche nello scriverti questa lettera…Sei molto buono…Mi ricordo sempre il tuo sorriso…Le persone che ti sono accanto sono fortunate…”

Luca Onestini ha poi fatto il suo ingresso nello studio facendo piangere suo fratello.

Barbara d’Urso commossa nel vedere i due fratelli così affiatati: “E’ bellissimo”

Ovviamente anche la presentatrice de La pupa e il secchione ha voluto esprimere una sua opinione su questo incontro così commovente. Quest’ultima ha infatti rivelato di essere rimasta praticamente senza parole nel vedere così tanto affiatamento tra i due fratelli: “Che rapporto stretto che c’è tra loro…Non ho mai visto Luca così, neppure nel mio Grande Fratello…” Luca Onestini è poi intervenuto, non facendo mistero di credere che suo fratello sia il regalo più bello della sua vita.