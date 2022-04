Mila Suarez fa perdere le staffe a Barbara d’Urso: “Sei indifendibile”

La pupa e il secchione show: Barbara d’Urso si arrabbia in diretta Tv

E’ iniziata da pochissimo una nuova puntata del reality show di Italia 1. E stasera è tornata Paola Caruso dopo essere stata espulsa settimana scorsa per chiedere umilmente scusa a tutti per l’atteggiamento tenuto in villa nei confronti di Mila Suarez. Scuse prontamente accettate dalla conduttrice, la quale però ha subito chiesto a quest’ultima di venire al centro dello studio per chiedere perdono a sua volta per aver provocato la sua rivale mettendo in mezzo suo figlio. Tuttavia quest’ultima non si è sentita di fare questo gesto, tanto che la popolare presentatrice ha perso completamente le staffe:

“Ma non ci arrivi da sola? Ma vuoi chiederle scusa perchè le hai toccato il figlio? Ma dai…A questo punto sei indifendibile, veramente! E’ elementare, è la base questa…E’ educazione…”

Mila Suarez non vuole sentire ragioni: “Io non ho detto niente di male”

Successivamente Barbara d’Urso ha cercato di far ragionare in qualche modo la concorrente de La pupa e il secchione, la quale è stata avvertita da Guenda Goria. Quest’ultima però ha continuato a stare ferma sulle sue posizioni, asserendo di non aver mai detto niente di male nei confronti del figlio della sua rivale di sempre nel reality show di Italia 1:

“In quella occasione non ho detto assolutamente niente di male nei confronti di suo figlio…Niente di male…”

La conduttrice, che ieri è andata in onda regolarmente con il suo Pomeriggio 5 nonostante fosse un giorno di festa, ha quindi dichiarato di essere molto delusa dalla sua pupa: “Devo stare calma…Cosa ne sai cosa vuol dire essere madre? Non sai cosa può ferire una madre…”

Paola Caruso e la rivale si chiariscono dopo aver litigato a La pupa e il secchione: il bel gesto in diretta

Ha poi preso la parola la concorrente squalificata, asserendo comunque si essere davvero mortificata per tutto ciò che è successo con Mila perchè mai avrebbe dovuto perdere le staffe in quel modo, soprattutto in Tv. Ed ecco arrivare il clamoroso colpo di scena, che ha lasciato tutti senza parole. Cos’è successo? Le due rivali di sempre si sono abbracciate teneramente per suggellare una volta per tutte la loro rappacificazione. La d’Urso ha quindi applaudito, limitandosi a dire: “Questo mi piace…Oh che bello…”