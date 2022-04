Gianni Sperti critica Matteo, corteggiatore di Veronica: “Banale e scontato”

Matteo Farnea fa una serenata alla tronista. L’opinionista la sminuisce: “Esterna costruita”

Uno dei corteggiatori di Veronica Rimondi è Matteo Farnea, che sin dalla prima uscita fatta con la tronista si è fatto parecchio notare. Gianni Sperti nella puntata di oggi ha criticato l’atteggiamento del 25enne, dopo che lo stesso ha fatto una serenata alla donna a cui sta facendo la corte: “E’ un corteggiamento visto e banale. La serenata l’abbiamo vista mille volte. Non è se stesso, è un’esterna che costruisce per corteggiarti, vista e rivista, trovo molto più originali le esterne che fa Federico. Ti trovo banale e scontato posso dirlo? Di queste scenette delle serenate ne ho viste a bizzeffe”.



Il corteggiatore di Veronica Rimondi si difende: “Non mi interessa quello che dicono gi altri”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne che il pubblico ha seguito oggi, Matteo Farnea ha fatto sapere cosa pensa delle esterne che la tronista ha fatto con il suo rivale Federico: “Li vedo un po’ distanti, stanno bene insieme, lei si trova bene con lui però non vedo questa attrazione fisica, poi ognuno ha la sua personalità”. Dopo che è stata mostrata la clip della sua uscita con Veronica Rimondi, il corteggiatore nato a Venezia si è difeso dalle critiche che gli ha rivolto Gianni Sperti:

“Se sono fatto così perchè dovrei fare una cosa diversa, a me non interessa quello che dicono gli altri, solo quello che pensa lei, capisco che posso sembrare esuberante ma questo sono, spero che lei non si faccia influenzare, la reputo intelligente, la sincerità di una persona la si vede quando siamo io e lei”.

Sempre l’opinionista però gli ha fatto un complimento: “Molto simaptico e divertente a tavola”. Intanto Tina Cipollari ha ripreso il collega per ciò che ha detto sul 25enne: “Non puoi screditare”.

Uomini e Donne, Andrea attacca il corteggiatore di origini venete: “Sei stato poco elegante”

La tronista che di recente ha raccontato in un’intervista di aver vissuto un periodo non facile, ha fatto capire di non farsi influenzare: “Io vado dritta per la mia strada, a me lui piace, c’è stato questo bacio mancato, do il bacio al ragazzo che è interessato a me e non alla tronsita, voglio essere sicura di me stessa e di lui”. Successivamente il corteggiatore di origini venete è stato criticato anche dal suo rivale Andrea: “Credo che tu qua dentro sia finto, è un bel gesto portare le rose, ma farlo anche nell’esterna di Federico trovo che sia non tanto nei suoi riguardi, televisivo per far parlare di se, sei stato poco elegante“.