Uomini e Donne, difficoltà per Veronica Rimondi: “Periodo non facile”

Veronica Rimondi non ha vissuto un periodo facile: “Sono single da quasi due anni”

La vita non è facile, si sa, e non lo è neanche per i tronisti di Uomini e Donne i quali, dietro la loro facciata, nascondono spesso drammi, passati turbolenti, delusioni d’amore e voglia segreta di riscatto. La nuova tronista scelta da Maria De Filippi lo ha raccontato al settimanale Nuovo Tv:

“Vita fatta di alti e bassi, mi trovavo in un periodo non facile. Sono single quasi da due anni”.

Ora lei ha voglia di innamorarsi e di trovare l’uomo giusto con cui vivere una vita felice e serena.

Uomini e Donne, la tronista ha le idee chiare: “Voglio un ragazzo sveglio. Odio la monotonia”

La nuova tronista Veronica Rimondi ha le idee chiare per quanto riguarda gli uomini e soprattuto sull’uomo che vorrebbe incontrare all’interno del programma: “Un ragazzo sveglio, anche perché odio la monotonia”. La routine non fa proprio per lei. Cerca un uomo che rispecchi la sua personalità dinamica ed estroversa, che abbia la testa ben piantata sulle spalle, e che sappia come fare a divertire. Lei sogna una vita di coppia che non conosca la noia, anche se bisogna sempre impegnarsi affinché questo non accada fin dalle prime battute.

La nuova tronista ha perdonato un tradimento in passato: il suo racconto

Ebbene sì, non è né le prima né l’ultima ad aver perdonato un tradimento nel suo passato sentimentale: Veronica Rimondi lo ha fatto, ma poi alla fine la storia d’amore con il suo ex è finita comunque. Ha continuato dicendo che lei può sembrare una rompiscatole, una che se la tira, ma non è così. Invita i ragazzi che la corteggiano all’interno del programma di Maria De Filippi di andare oltre l’apparenza e di conoscere veramente ciò che è. Il suo difetto più grande ha detto che è lunatica mentre il suo grande pregio è l’essere estroversa. Il suo percorso verso la scelta è ancora lungo e periglioso e chissà cosa succederà: si innamorerà all’interno dello studio oppure si baserà su una solida scintilla che poi scoppierà in un fuoco di desiderio una volta lontana dalle telecamere?