Giuseppe Zeno, Tutto per mio figlio: trama, cast, quando va in onda su Rai1

Tutto per mio figlio, l’attore orgoglioso del progetto di Rai1: “Spero col cuore apprezzerete”

Andrà in onda lunedì 16 maggio il film tv Tutto per mio figlio in onore delle vittime della mafia e in particolare per i 30 anni dalla Strage di Capaci. Il protagonista è Giuseppe Zeno che ha più volte detto di essere molto legato a questo progetto e molto orgoglioso di averne preso parte. L’attore nell’ultimo anno è stato il protagonista di tantissime fiction di successo, come Luce dei tuoi occhi, Storia di una famiglia perbene e Blanca. E in ognuna di queste si è fatto apprezzare ancora di più dal pubblico. Adesso per lui si aprono le porte di questo nuovo ruolo importante. Sul suo profilo Instagram l’attore ha scritto:

“E’ un progetto decisamente necessario che spero col cuore apprezzerete”.

Tutto per mio figlio è stato presentato il 26 marzo in anteprima al bifest di Bari nella sezione fiction e serie tv. L’attore quel giorno era presente in sala durante la proiezione.

La trama del film tv con Giuseppe Zeno

Nel film tv, che andrà in onda in prima tv assoluta il 16 maggio su Rai1, Giuseppe Zeno interpreta Raffaele Acampora e gli anni sono quelli del 1996. L’uomo è sposato con Anna, interpretata da Antonia Truppo, ed ha quattro figli. Il protagonista di Tutto per mio figlio abita e lavora in Campania in un contesto difficile che mette spesso i lavoratori in pericolo. In particolare l’incubo dei commercianti è il pizzo della Camorra su qualsiasi attività. I loro giri criminali tengono in pugno tutti. Raffaele però non si piega, anche se sa che questo potrebbe avere delle conseguenze pesanti su di sé e sulla sua famiglia. Ad un certo punto Raffaele cerca di non essere più solo e prova a convincere diversi concittadini ad affiancarsi a lui nella lotta alla Camorra. Insieme fondano un sindacato e iniziano a collaborare con le forze dell’ordine.

Giuseppe Zeno non si ferma: tutti i prossimi progetti dell’attore

Questo è un periodo d’oro, dal punto di vista lavorativo, per Giuseppe Zeno. Dopo una stagione televisiva che l’ha visto costantemente protagonista di fiction di grande successo l’attore non ha nessuna intenzione di fermarsi. In questi giorni infatti sta girando Mina Settembre 2 , con Serena Rossi, e Luce dei tuoi occhi 2, accanto ad Anna Valle. Entrambe le serie tv saranno pronte entro l’estate e andranno in onda in autunno rispettivamente su Rai1 e Canale5. Intanto il 16 maggio sarà possibile vedere l’attore in Tutto per mio figlio, in prima serata, su Rai1.