Gli eredi della terra, trama prima puntata: Bernat in crisi, Arnau morirà?

Anticipazioni primi episodi: una terribile vendetta pone fine alla vita di Arnau Estanyol

Appena due anni dopo il debutto della prima stagione, la serie tv Gli eredi della terra, attesissimo sequel de La Cattedrale del mare, sta finalmente per sbarcare sui teleschermi di Canale5. La prima puntata, composta dagli episodi intitolati “Destino”, “Penitenza” e “Taglione”, andranno in onda domenica 17 aprile a partire dalle 21:15 e proporranno un’innumerevole quantità di colpi di scena entusiasmanti. Ambientata nella Barcellona del XIV secolo, esattamente tre anni dopo il finale della prima edizione, la seguitissima serie tv spagnola mostrerà Arnau Estanyol, ormai anziano, impegnato nella gestione dell’ente benefico “Piatto di Santa Maria del Mar”. Stimato e apprezzato in città, il protagonista andrà fin da subito incontro ad un destino nefasto. L’ascesa al trono del Principe Giovanni, infatti, consentirà alla famiglia Puig di portare a termine la tremenda vendetta che nutriva da anni.

Trama Gli eredi della terra, prima puntata: la vendetta di Bernat e la nuova vita di Hugo Llor

La morte di Arnau Estanyol, come facilmente prevedibile, getterà Bernat in uno stato di profonda frustrazione. E’ per questo che l’uomo, una volta tornato in città, proverà in tutti i modi a vendicare la morte del padre. In questo contesto, tramite una serie di salti temporali costruiti ad hoc, verrà introdotto il nuovo protagonista della serie tv. A raccogliere l’eredità del personaggio interpretato da Aitor Luna ci sarà Hugo Llor. Figlio di un marinaio morto in giovane età, il ragazzo lavorerà per circa dodici anni presso i cantieri navali proprio grazie alla generosità di Arnau. Dopo la morte dell’ormai ex protagonista, tuttavia, il futuro di Hugo apparirà più incerto che mai. L’ambizione del ragazzo di diventare un costruttore navale, infatti, si scontrerà con la dura realtà. Combattuto tra la lealtà a Bernat, amico e unico figlio di Arnau, e la necessità di sopravvivere alle ingiustizie, il giovane proverà strenuamente a trovare il suo posto nel mondo.

Il protagonista conteso tra Dolca e Regina: chi conquisterà il cuore di Hugo Llor?

La vita del nuovo protagonista, ben presto, si scontrerà un inaspettato incontro. Il ragazzo, già nel corso della prima puntata de Gli eredi della terra, si innamorerà della figlia di Jucef, Dolca, che, benché già fidanzata, gli si concederà. Nonostante ciò, quando Regina, ossia la migliore amica di Dolca, farà delle avances a Hugo, lei gli consiglierà di rimanere a debita distanza.