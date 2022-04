Gli eredi della terra, nuova serie Canale5: trama, numero puntate, quando parte

La Cattedrale del mare, arriva il sequel: la nuova serie tv debutterà domenica 17 aprile

Debutterà domenica 17 aprile, esattamente due giorni dopo l’anteprima mondiale prevista su Netflix, la serie tv spagnola Gli eredi della terra. Sequel de La Cattedrale del Mare, in onda sull’ammiraglia Mediaset dal 19 maggio al 9 giugno 2020, il nuovo telefilm si comporrà di soli otto episodi che la rete distribuirà in tre serate e fino al 1° maggio. Basata, proprio come il prequel, sull’omonimo romanzo di Ildefonso Falcones (Los herederos de la tierra), la nuova serie tv sarà ambientata nella Barcellona del XIV secolo, più precisamente nel 1387, ossia tre anni dopo gli eventi narrati nel finale della prima stagione. Prodotta da Atresmedia, Televisión de Cataluña e Netflix, la fiction sarà diretta, anche in questo caso, da Jordi Frades.

Anticipazioni Gli eredi della terra: il ritorno di Arnau Estanyol e l’arrivo di Hugo Llor

Come appena anticipato, dunque, il sequel de La Cattedrale del mare debutterà su Canale5 domenica 17 aprile. Per questa data la rete trasmetterà i primi tre episodi che si intitoleranno, rispettivamente, “Destino”, “Penitenza” e “Taglione”. Ambientata tre anni dopo il finale della prima stagione, la trama racconterà la storia di Hugo Llor, un orfano di appena dodici anni che lavorerà, grazie alla generosità di Arnau Estanyol, presso i cantieri navali. Il sogno del nuovo protagonista, infatti, sarà quello di diventare un costruttore di navi. I suoi propositi, tuttavia, si scontreranno con la dura realtà. Le anticipazioni svelano, infatti, che quando Re Pietro morirà salirà al trono l’erede Giovanni, accompagnato dai Puig. Gli storici nemici di Arnau, come facilmente prevedibile, approfitteranno del nuovo clima politico per ordire un’astuta vendetta. In questo contesto, Hugo sarà costretto a destreggiarsi tra la lealtà verso il suo mentore e la necessità di ideare nuovi stratagemmi per sopravvivere in una città sempre più ingiusta nei confronti dei più deboli.

Cast e personaggi della nuova serie tv di Canale5: Yon González affiancherà Aitor Luna

Il cast della seconda stagione de La Cattedrale del mare, come parzialmente anticipato, si avvarrà ancora una volta della partecipazione di Aitor Luna, già protagonista assoluto del prequel, di Michelle Jenner nei panni Mar Estanyol, di Elena Rivera in quelli di Caterina Llor e di Aria Bedmar nelle vesti di Mercè. Il nuovo volto di punta della serie tv, invece, sarà Yon González, attore noto per aver preso parte a molte fiction di successo tra le quali ricordiamo El internado, Grand Hotel – Intrighi e passioni e Le ragazze del centralino.