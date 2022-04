Gli eredi della terra, Yon González sulla prima puntata: “Accadranno cose folli”

Scritto da Claudia Ciavarella , il Aprile 17, 2022 , in Serie & Film Tv

Spoiler Gli eredi della terra, il protagonista svela: “I colpi di scena si susseguiranno costantemente”

Debutterà questa sera, appena due giorni dopo il rilascio su Netflix, l’attesissimo sequel de La Cattedrale del mare. A partire dalle 21:15 Canale5 trasmetterà, infatti, i primi tre episodi. Al centro della trama, esattamente come svelano le anticipazioni, la storia di Hugo Llor, il figlio di un marinaio scomparso che riuscirà a lavorare nei cantieri grazie alla generosità di uno degli uomini più rispettati della città: Arnau Estanyol. Se il giovane protagonista sarà interpretato da David Solans, la versione adulta è affidata a Yon González. Proprio quest’ultimo, intercettato in patria, ha anticipato un’innumerevole quantità di colpi di scena che sconvolgeranno il pubblico già dalla prima puntata:

Questa serie ti tiene incollato allo schermo tutto il tempo, i colpi di scena si susseguono e tutti i personaggi vanno incontro a situazioni folli. Tutto questo rende gli otto capitoli scorrevoli e divertenti.

Yon González sostituirà il fratello nel ruolo del protagonista: “Purtroppo non condivideremo lo schermo”

Dopo la prima puntata, le cui anticipazioni parlano di una dolorosa e tragica morte, sarà dunque Yon González a ricoprire il ruolo di protagonista de Gli eredi della terra. L’attore, infatti, sostituirà Aitor Luna come volto principale della serie. Pochi, tuttavia, sono a conoscenza del fatto che si tratterà di una vera e propria staffetta in famiglia. Yon e Aitor, infatti, sono fratelli. Nonostante ciò, data la presenza di un consistente salto temporale, i due uomini non hanno avuto modo di recitare fianco a fianco:

Purtroppo non condivideremo lo schermo perché all’inizio il mio personaggio è interpretato da David Solans, ma avremo sicuramente altre occasioni.

Gli eredi della terra, l’attore di Hugo parla di Elena Rivera: “Ci siamo divertiti molto a lavorare insieme”

Infine, Yon González ha dedicato anche un dolce pensiero all’attrice che lo ha affiancato nelle riprese. Ad interpretare il ruolo della protagonista femminile ci sarà Elena Rivera, attrice nota al pubblico italiano poiché già impegnata, nel ruolo di Inés Suarez, nella fiction trasmessa la scorsa estate Inés dell’anima mia. Tra i due colleghi, stando alle parole dell’uomo, si sarebbe instaurato fin da subito un rapporto estremamente professionale ed amichevole. Ecco, infatti, come l’attore ha concluso la sua intervista: