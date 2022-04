Grande Fratello Vip 7, la fidanzata di Francesco Chiofalo nel cast? Lo farei…”

Drusilla Gucci si candida come concorrente di un programma Mediaset: “Ecco perchè lo farei”

Si inizia già a parlare della settima edizione del GF Vip, e Drusilla Gucci nota al pubblico per essere soprattutto la fidanzata di uno dei protagonisti del programma condotto da Barbara d’Urso su Italia Uno, ospite del format Pupa Party non ha nascosto che le piacerebbe fare il suo ingresso nella casa di Cinecittà come concorrente. La 26enne originaria di Firenze ha dichiarato:

“Se me lo propongono sarebbe un modo per combattere il mio essere asociale, chiusa in casa con altri esseri umani. Lo farei per vedere come reagisco anche io“.



Francesco Chiofalo, la fidanzata lo avverte: “Se fa qualcosa di male non sto zitta!”

Francesco Chiofalo è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione Show, e la sua fidanzata ha detto la sua sul percorso che lui sta facendo nella reality che vede al timone Barbara d’Urso durante una chiacchierata nel format trasmesso sulla piattaforma Mediaset Infinity e condotto da Dayane Mello e Andrea Dianetti. La 26enne per iniziare sulla sua storia d’amore con il pupo che in una puntata non ha nascosto la sua ansia quando l’ha ripreso dicendogli di tenere le mani in tasca, ha assicurato: “Per il momento non c’è crisi di nessun tipo, vediamo che succede. Io glielo detto nel caso non avesse recepito glielo faccio recepire nel mio modo. Insomma questo contatto fisico, quindi l’ho messo in guardia”. A un fan che le ha chiesto se il suo amato l’ha delusa ha prontamente sottolineato: “In questo preciso istante fino ad oggi no!”. Non è mancato un avvertimento dell’ex naufraga però rivolto al suo fidanzato, qualora dovesse fare qualche azione fuori dal comune: “Andrò in villa, in studio, dipende dove mi fanno entrare, se fa qualcosa di male non sto zitta!“.

Drusilla Gucci, frecciata a una ex del suo fidanzato: “Non sapevo neanche che esistesse”

Quando Dayane Mello le ha chiesto: “Ma questa ex che adesso è uscita da qualche parte e inizia a fare articoli parlando di Francesco, che cosa ti sembra questo atteggiamento?, la fidanzata del pupo ha risposto: “Non sapevo neanche che esistesse questa ragazza, ho già detto a sufficienza, non è che abbia molto altro da dire, non mi interessa, se volevo le scrivevo direttamente, nessun messaggio, non ho niente da spartire”. La 26enne originaria di Firenze poi ha elogiato il suo amato per il percorso che sta facendo a La Pupa e il Secchione Show: “Bravo si sta applicando, la secchiona decisamente si sta pupizzando anche molto, vedo che lui si sta impegnando a secchionizzarsi un po’”. Inoltre l’ex naufraga ha fatto sapere di aver tifato per Soleil Sorge quando si trovava nella casa di Cinecittà: “Devo dire che ho una simpatia a pelle, mi piaceva molto come modo di fare, con le sue frecciatine tutta molto composta”.