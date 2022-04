Grande Fratello Vip quando torna, cast, novità: il regista a tutto campo

GF Vip 7 cast, anticipazioni: chi saranno i nuovi concorrenti e quando tornerà in Tv? Parla il regista

Il popolare regista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha voluto giocare con i suoi tanti follower su instagram al gioco delle domande e delle risposte. E ovviamente le domande sulla prossima edizione della versione vip del padre di tutti i reality sono arrivate copiose. Come riportato dal portale Biccy.it tra i suoi follower c’è anche chi ha colto la palla al balzo per chiedergli se ci sono succose novità per quanto riguarda il cast. Tuttavia Alessio Pollacci si è limitato a dire di non sapere granchè in merito, visto che non se ne occupa in prima persona:

“Non ho notizie in merito, non mi occupo del cast e non so chi è stato chiamato o chi lo sarà…”

C’è chi poi gli ha chiesto quando tornerà il reality show in onda su Canale 5. Anche stavolta però il regista ha dato una risposta assai vaga, asserendo di non saperlo ancora.

Alfonso Signorini condurrà il reality show vip da un nuovo studio? La risposta di Alessio Pollacci

Tra i tanti follower su instagram, come riportato dal portale di gossip Biccy.it, c’è poi chi ha chiesto al popolare regista se per la prossima edizione del Grande Fratello Vip è previsto un nuovo studio, visto che è dal 2015 che la scenografia è sempre la stessa. E a tal proposito il regista del reality, nel cui cast potrebbe esserci Alvaro Vitali, si è limitato a dire di non avere informazioni in merito, anche se ha ammesso di credere che proprio quello studio sia molto bello: “Vedremo, però è sempre molto bello…”

Grande Fratello Vip e la diretta 24 ore su 24: il regista lo ha rivelato per la prima volta

Un altro follower su instagram ha poi chiesto ad Alessio Pollacci come fa a gestire due regie in diretta 24 ore su 24 per 6 mesi. E l’uomo non ha nascosto che delle difficoltà ci sono (nella scorsa edizione c’è stato anche qualche imprevisto imbarazzante), aggiungendo però che il suo staff è decisamente professionale e con tanta voglia di migliorare:

“Come si fanno a gestire due dirette settimanali per sei mesi?’ Grazie ad una squadra di professionisti che lavorano al programma da anni e che non smettono di volersi migliorare…”

Il regista non ha poi negato che ci vuole tanta, ma tanta pazienza per gestire la diretta.