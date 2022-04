Grey’s Anatomy 18 su Disney+, anticipazioni 27 aprile: Meredith lascerà Seattle?

Meredith Grey valuta la possibilità di lasciare Seattle: gli spoiler sul prossimo episodio

La programmazione italiana della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy proseguirà su Disney+ mercoledì 27 aprile. Per questa data, la famosa piattaforma streaming renderà disponibile, a partire dalle ore 9:00, il quattordicesimo episodio che si intitolerà “Road Trippin'”. Al centro della trama, ancora una volta, le perplessità della protagonista in merito ad un sempre più probabile trasferimento in Minnesota. Le anticipazioni provenienti dall’America svelano, infatti, che il personaggio interpretato da Ellen Pompeo si concederà un giorno di riposo da lavoro e si godrà una meritata vacanza insieme ai tre figli. In questo contesto la donna avrà quindi modo di confrontarsi con Zola. Una situazione, quest’ultima, che si rivelerà l’occasione perfetta per chiedere alla più grande dei suoi figli un parere riguardo il trasferimento in Minnesota. Il responso positivo della bambina, pronta a seguire la madre ovunque, spianerà davvero la strada all’addio della protagonista?

Anticipazioni Grey’s Anatomy 18, quattordicesimo episodio: una notizia inattesa sconvolge Miranda

In attesa di scoprire quale sarà la decisione definitiva di Meredith, le anticipazioni sul prossimo episodio si concentrano anche su Miranda Bailey. Il capo di chirurgia, infatti, sarà costretta, ancora una volta, a fare i conti con la carenza di chirurghi nel suo ospedale. E’ per questo che la donna affiderà temporaneamente la gestione del Grey Sloan Memorial a Owen Hunt. Al termine della giornata, tuttavia, l’uomo comunicherà a Miranda una pessima notizia: il consiglio, dopo aver ricevuto molteplici segnalazioni, sta valutando la possibilità di chiudere per sempre il programma di specializzazione.

L’arrivo di Wendell sconvolge Winston: la trama del prossimo episodio disponibile il 27 aprile

Se, con ogni probabilità, sarà proprio la storyline riguardante il programma di specializzazione a spianare la strada al secondo ritorno di Addison Montgomery in questa stagione, gli ultimi spoiler sull’episodio di Grey’s Anatomy 18 disponibile su Disney+ a partire dal 27 aprile si concentrano su Maggie e Winston. I due sposi si dedicheranno, infatti, ad un intervento chirurgico particolarmente innovativo. A distrarre l’uomo, tuttavia, ci sarà un inaspettato arrivo. Wendell, il fratello di Winston, farà infatti capolino tra le corsie del Grey Sloan Memorial e sarà questa l’occasione per i due uomini di chiarire una questione rimasta in sospeso da troppo tempo.