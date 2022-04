Grey’s Anatomy 18, confermato il ritorno di Addison: Kate Walsh nel cast fisso?

Spoiler Grey’s Anatomy 18: Addison Montgomery tornerà a Seattle nel sedicesimo episodio

A più di un mese dal gran finale, fissato in America per il 26 maggio, gli ultimi episodi di Grey’s Anatomy 18 si preannunciano carichi di colpi di scena entusiasmanti. Se l’attesissimo finale di stagione, come ormai risaputo, darà vita ad uno speciale di due ore, sapientemente creato per celebrare l’incredibile traguardo dei 400 episodi dal debutto, anche le prossime puntate rallegreranno il pubblico con una novità del tutto inattesa. Nelle scorse ore, infatti, il sito web TvLine ha confermato che Addison Montgomery tornerà nella sedicesima puntata di Grey’s Anatomy 18. In onda sulla ABC il 5 maggio, l’episodio rappresenterà il terzo della stagione che si avvarrà della presenza di Kate Walsh dopo le puntate già trasmesse, sia in America che in Italia, lo scorso autunno.

Addison Montgomery torna in Grey’s Anatomy 18: Kate Walsh nuovamente nel cast fisso?

Se per assistere al secondo ritorno di Kate Walsh nel cast di Grey’s Anatomy 18 bisognerà attendere poco meno di un mese, i dettagli sulla trama che coinvolgerà Addison Montgomery non sono ancora emersi. Nonostante ciò, ad accrescere la curiosità dei telespettatori ci ha pensato SpoilerTV. L’attendibile sito web, infatti, ha reso noto il titolo dell’episodio che sancirà il ritorno della talentuosa dottoressa tra le corsie del Grey Sloan Memorial: “Should I Stay Or Should I Go”. Questo particolare, infatti, ha dato adito a mille congetture, tra le quali spicca quella relativa ad un possibile ritorno di Kate Walsh nel cast fisso di Grey’s Anatomy anche per la confermatissima stagione 19.

Grey’s Anatomy 18, confermata la presenza di Kate Walsh: tornerà anche Arizona Robbins?

In attesa di scoprire se Kate Walsh rimarrà nel cast fisso di Grey’s Anatomy, il ritorno di Addison Montgomery potrebbe non essere l’unica novità che stupirà i telespettatori. Proprio negli scorsi giorni, infatti, Jessica Capshaw è apparsa sul set del Medical Drama. Sebbene nessun membro della produzione e la stessa attrice abbiano rivelato le reali motivazioni che si celano dietro l’inaspettata visita, le recenti dichiarazioni di Sara Ramirez, la quale si è detta pronta a rivestire i panni di Callie Torres, lasciano ben sperare.