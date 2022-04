Ennesima pausa stagionale per la serie con Ellen Pompeo: la nuova puntata in onda solo a maggio

La programmazione americana della famigerata serie tv creata da Shonda Rhimes si sta lentamente avviando verso la sua conclusione. Prima di assistere agli episodi finali, tuttavia, i telespettatori saranno costretti ad affrontare l’ennesima pausa stagionale. Sebbene le riprese, a differenza della scorsa edizione, si siano svolte senza particolari problematiche legate all’emergenza sanitaria, la necessità di rispettare i rigidi protocolli di sicurezza ha notevolmente rallentato il lavoro del cast e della produzione. E’ per questo che dopo l’episodio in onda il 7 aprile sulla ABC, il Medical Drama con Ellen Pompeo si concederà un’ulteriore pausa. La serie tv, infatti, proseguirà regolarmente solo giovedì 5 maggio, quando il network trasmetterà la sedicesima puntata della diciottesima stagione.

La protagonista si trasferirà in Minnesota? La decisione finale solo nel prossimo episodio

Sebbene, come appena anticipato, i telespettatori di Grey’s Anatomy 18 dovranno attendere poco meno di un mese per assistere alle nuove avventure dei più famosi medici di Seattle, le anticipazioni sui prossimi episodi si preannunciano carichi di colpi di scena entusiasmanti. La sedicesima delle venti puntate che comporranno la diciottesima stagione, infatti, sarà teatro di un’importantissima scelta che coinvolgerà la protagonista. Sebbene, nel corso del precedente appuntamento, Meredith Grey abbia dimostrato di aver già maturato la decisione di trasferirsi permanentemente in Minnesota, la prossima puntata, significativamente intitolata “Should I Stay Or Should I Go”, potrebbe rivelarsi un vero e proprio banco di prova. Non è infatti escluso che la donna, complice l’evidente malcontento della sorella Maggie Pierce e la carenza di chirurghi che sta interessando il Grey Sloan Memorial, decida di rivedere le proprie decisioni. Un ruolo di primo piano, inoltre, potrebbe giocare anche il recente malore che ha colpito Miranda Bailey.

Anticipazioni Grey’s Anatomy 18: il promo della nuova puntata mostra il ritorno di Addison

Infine, a gettare benzina sul fuoco, è stato l’annuncio del ritorno di Addison Montgomery. La talentuosa dottoressa, già apparsa nel corso delle prime puntate, farà nuovamente capolino tra le corsie dell’ospedale. Sarà proprio la presenza dell’ex rivale in amore a far cambiare idea alla protagonista? Per scoprirlo non rimane altro che attendere giovedì 5 maggio. Prima di quel momento, tuttavia, il promo della puntata fornisce un breve assaggio del ritorno di Kate Walsh: