Miranda Bailey in piena crisi nel nuovo episodio: cosa accadrà nella puntata del 4 maggio?

E’ arrivato il momento anche per i numerosissimi telespettatori italiani di assistere al quindicesimo episodio di Grey’s Anatomy 18. Ultima puntata trasmessa in America prima dell’ennesima pausa stagionale, la 18×15 sbarcherà su Disney+ mercoledì 4 maggio e sarà teatro di un momento particolarmente difficile per il primario di chirurgia. Già provata per l’imminente arrivo dei membri del Medical Accreditation Council, team incaricato di stabilire se il programma di formazione per gli specializzandi potrà continuare ad esistere, la donna continuerà a far fronte alla carenza di chirurghi nel suo ospedale. Una situazione, quest’ultima, che sommata alle sempre più insistenti voci riguardanti il possibile trasferimento di Meredith Grey in Minnesota si rivelerà davvero insostenibile. E’ per questo che la dottoressa Bailey, durante un acceso confronto con la sua ex allieva, accuserà un grave malore.

Anticipazioni Grey’s Anatomy 18, quindicesimo episodio: la decisione di Meredith Grey

Immediatamente soccorsa dai colleghi, il primario di chirurgia si sottoporrà ai necessari accertamenti. Dopo l’attacco cardiaco avvenuto nel corso della quattordicesima stagione, la donna avrà davvero un altro infarto? In attesa di scoprirlo, le anticipazioni sulla prossima puntata del Medical Drama si concentrano sulla protagonista. Quest’ultima, dopo aver partecipato ad un rivoluzionario intervento chirurgico accanto a Nick Marsh, prenderà finalmente una decisione sul suo trasferimento in Minnesota. Il personaggio interpretato da Ellen Pompeo sceglierà di rimanere a Seattle dove è stata formata o lascerà amici e colleghi per dedicarsi esclusivamente al progetto di David Hamilton?

La programmazione italiana del Medical Drama si fermerà dopo l’episodio di mercoledì 4 maggio?

Come parzialmente anticipato, il quindicesimo episodio è stato l’ultimo trasmesso in America. E’ per questo che al momento risulta impossibile prevedere se anche la programmazione italiana di Grey’s Anatomy 18 si concederà una pausa. Nonostante la sedicesima puntata, teatro del ritorno di Addison Montgomery, andrà in onda sulla ABC giovedì 5 maggio, i necessari tempi di doppiaggio potrebbero far slittare il rilascio su Disney+ di alcune settimane. Per scoprirlo non ci rimane altro che attendere il palinsesto futuro.