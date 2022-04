Forti tensioni al Grey Sloan nel quindicesimo episodio: lo scontro tra Meredith e Miranda

Ieri notte, giovedì 7 aprile, la ABC ha trasmesso un nuovissimo episodio del Medical Drama più longevo e seguito di tutti i tempi. La puntata, la quindicesima della diciottesima stagione, ha portato in scena una trama particolarmente dolorosa per Miranda Bailey. Come già annunciato dal promo, infatti, la dottoressa è apparsa particolarmente preoccupata per l’imminente arrivo dei membri del Medical Accreditation Council, ossia il team incaricato di stabilire se il programma di formazione per gli specializzandi del Grey Sloan Memorial avrebbe potuto continuare ad esistere. Ad accrescere le preoccupazioni del capo di chirurgia sono poi arrivate le sempre più insistenti voci relative al più che possibile trasferimento di Meredith Grey in Minnesota. Una situazione, quest’ultima, che sommata all’ormai più che nota carenza di chirurghi ha portato Miranda ad uno scontro diretto con la sua ex allieva e che ha causato un preoccupante malore che ha colpito proprio il primario di chirurgia.

Miranda Bailey vittima di un pesante attacco di panico: la preoccupazione dei colleghi

Proseguendo con le anticipazioni sul quindicesimo episodio scopriamo, dunque, che tra la preoccupazione generale Miranda Bailey è stata visitata d’urgenza da Maggie Pierce. I pregressi problemi di salute, esattamente come mostrava il promo, avevano infatti lasciato intendere che il capo di chirurgia sarebbe andata incontro ad un nuovo attacco cardiaco. In realtà, gli spoiler provenienti dall’America assicurano che la donna ha “semplicemente” accusato un pesante attacco di panico dovuto alle crescenti preoccupazioni in campo lavorativo. In questo contesto, tuttavia, la sorella di Meredith Grey ha fortemente raccomandato al suo capo di ridurre significativamente lo stress per non incorrere in problemi ben più gravi. Un proposito, quest’ultimo, che vista la decisione del Medical Accreditation Council di rimandare la decisione sull’eventuale chiusura del programma di formazione specializzandi, si rivelerà più difficile del previsto.

Anticipazioni Grey’s Anatomy 18×15: la protagonista decide di trasferirsi in Minnesota

Infine, le anticipazioni su Grey’s Anatomy 18×15 assicurano che anche Meredith Grey è stata protagonista di un’importantissima decisione. Dopo aver preso parte ad un innovativo intervento chirurgico accanto a Nick Marsh, la donna ha infatti espresso la sua volontà di trasferirsi permanentemente in Minnesota. Profondamente offesa dalle parole di Miranda Bailey, che l’ha accusata di esser rimasta la stessa specializzanda viziata ed egoista dei primi anni, la donna ha infatti scelto di accettare la proposta lavorativa di David Hamilton. La decisione finale, tuttavia, arriverà solo nel corso del prossimo episodio, quello che sancirà il secondo ritorno di Addison Montgomery, e che andrà in onda solo giovedì 5 maggio.