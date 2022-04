Il paradiso delle signore, Alessandro Tersigni: paura per la nascita della figlia

Alessandro Tersigni è uno dei volti storici de Il paradiso delle signore, presente da sempre nella soap nei panni di Vittorio Conti. Invece, nella vita privata Alessandro Tersigni è felicemente sposato con la ballerina Maria Stefania Di Renzo e padre del piccolo Filippo. Lo scorso 5 febbraio si è allargata la famiglia con la nascita della piccola Zoe ma l’attore, in un’intervista concessa a Nuovo, ha confessato che la nascita della figlia è stata segnata da paura e spaventato. Alessandro Tersigni ha raccontato così il suo dramma:

“La nascita a portato con se una buona dose di spavento e preoccupazione. I medici hanno dovuto fare un cesareo d’urgenza perché la bimba era andata in sofferenza. È stata ricoverata quattro giorni in terapia intensiva.”

Per fortuna però quell’incubo si è risolta nel migliore dei modi e la figlia adesso sta bene.

“Zoe è stata una vera rivoluzione sin dall’inizio. Non per niente l’abbiamo chiamata così, che in greco antico significa ‘Vita’. Più vita movimentata di così”