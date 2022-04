Il paradiso delle signore, anticipazioni 12 aprile: nuovi imprevisti per Salvo

Scritto da Liliana Morreale , il Aprile 11, 2022 , in Soap

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1: Anna non riceve la proposta di matrimonio

Continuano i guai e gli imprevisti per Anna e Salvatore anche nella puntata del 12 aprile de Il paradiso delle signore. Dagli spoiler infatti si scopre che Salvo chiederà a Marcello di fargli da testimone di nozze. I due sono grandi amici oltre che colleghi e, nonostante il giovane Amato abbia una sorella ed un fratello, sceglierà di avere al suo fianco nel giorno più importante della sua vita il Barbieri. Da parte sua il fidanzato di Ludovica, che continuerà ad attraversare una grave crisi di coppia, nonostante non sia felice del fatto che l’amico si trasferisca a Fabbrico, accetterà comunque di fargli da testimone. Tutto è pronto quindi per la fatidica proposta di matrimonio ma durante la consegna dell’anello ad Anna, Salvo avrà un imprevisto.

Il paradiso delle signore spoiler: Gemma si allea con Adelaide, Dante prosegue il suo diabolico piano

E dalle anticipazioni sulla puntata di oggi della soap dei record targata Rai1, si apprende che al centro delle trame ci sarà l’inaspettata alleanza tra Gemma ed Adelaide. La giovane Zanatta è ancora innamorata di Marco ed è convinta che se il suo ragazzo si sia allontanato da lei la colpa è solo di Stefania e dunque il loro rapporto si deteriorerà. Allo stesso tempo però la cavallerizza è disposta a tutto pur di riconquistare il giovane Sant’Erasmo, ed Adelaide, che alla fine ha accettato la ragazza come membro della sua famiglia, si schiererà dalla sua parte. Dagli spoiler sul Paradiso, poi, si apprende anche che Dante continuerà il suo diabolico piano contro Vittorio. Una volta comprati dei negozi in America avrà intenzione di aprirli a nome del grande magazzino ovviamente tenendo il segreto nei confronti del dottor. Conti.

Anticipazioni soap di Rai1: Flavia continua a chiedere a Ludovica di mentire

Al centro delle trame della soap Made in Italy di questi episodi c’è anche il turbolento rapporto tra Flavia e Ludovica. Nelle scorse puntata abbiamo già visto la nobildonna chiedere alla figlia di mentire sulla sua finta malattia e la ragazza le ha dato ascolto ma cosa succederà nelle nuove puntate? Da vari siti si apprende che le bugie della Brancia di Montalto terranno banco ancora a lungo ed a farne le spese saranno, per motivi diversi, Marcello e Ferdinando.