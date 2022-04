Il paradiso delle signore, anticipazioni 13 aprile: Ludovica confessa tutto

Anticipazioni puntata di oggi della soap di Rai1, Ludovica racconta la verità a Marcello

Dopo un periodo di crisi e confusione nella puntata del 13 aprile de Il paradiso delle signore la giovane Brancia di Montalto svuoterà il sacco con il fidanzato e gli racconterà che la madre non è realmente malata. Andando con ordine, Flavia ha imposto alla figlia di non raccontare a nessuno le sue reali condizioni e la giovane ha cercato di assecondarla. Tuttavia, non riuscirà a tacere ancora per molto e confesserà tutto alla persona che a lei le è più cara. Ludovica confesserà a Marcello la finta malattia di Flavia ma a questo punto il giovane Barbieri si sentirà sempre più frustrato ed impotente non potendo assolutamente contribuire ad aiutarle economicamente. Dalle anticipazioni sulla soap di Rai1 si apprende inoltre che la ragazza troverà un’amica confidente in Flora.

Il paradiso delle signore, nuovi episodi: Umberto rimprovera Flora

Dalle anticipazioni su Il paradiso delle signore si apprende anche che Umberto rimprovererà Flora per essersi confidata con la giovane ereditiera. Le due ragazze hanno trovato l’una nell’altra un punto di riferimento e appoggio ed entrambe si può dire siano ormai delle vere e proprie amiche tanto da confidarsi le reciproche pene d’amore. Tuttavia il Commendatore nella puntata di oggi quando scoprirà che la Ravasi ha fatto delle confessioni sentimentali alla Brancia non lo prenderà per nulla bene e reagirà in modo brusco rimproverando la ragazza ed accusandola di aver peccato di leggerezza. Inoltre nella soap di Rai1 vedremo anche che Beatrice piano piano si ammorbidirà sempre di più nei confronti di Dante ma, essendo un’ottima osservatrice, capirà che l’uomo sta tramando qualcosa.

Salvo e Anna pieni di contrattempi per le nozze: cos’è successo nella soap di Rai1

Ed al centro delle trame della soap di Rai1 ci sono anche Salvo e Anna. I due in questi episodi li vediamo in crisi e gli imprevisti per Salvo continuano. Il giovane Amato, infatti, è deciso a sposare la Imbriani e per farlo è disposto a tutto pur di riconquistarla, preparando per fino una bellissima sorpresa per chiederle di sposarlo. Qualcosa però è andata storta e la sorpresa e saltata ma il giovane non demorderà. Riuscirà il figlio di Agnese ha riconquistare la bella contabile e portarla finalmente all’altare?