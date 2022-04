Il paradiso delle signore, anticipazioni 14 aprile: Vittorio trova un alleato

Spoiler del 14 aprile della soap di Rai1: Vittorio trova un alleato in Roberto

Al centro delle trame della puntata di oggi de Il paradiso delle signore continuano ad esserci le tensioni e gli scontri tra Vittorio e Dante che spingeranno il dottor Conti a cercare un alleato certo e sicuro ovvero l’amico di lunga data Roberto. Ormai è noto a tutti che il Romagnoli sia un abile manipolatore che minacciando il commendatore è riuscito ad ottenere le quote del grande magazzino e che non si fa scrupoli per ottenere tutto ciò che vuole. Lui e Conti sono soci ma naturalmente entrambi non si fidano l’uno dell’altro. Il clima teso tra i due continuerà tanto che Vittorio chiederà a Roberto di indagare sui movimenti del rivale. Riusciranno a scoprire il suo vero piano?

Il paradiso delle signore puntata di oggi, Dante continua ad ingannare Beatrice

Dagli spoiler sulla prossima puntata della soap di Rai1 si scopre anche che Dante continuerà a mentire a Beatrice sull’affare con gli americani ed i negozi che sta comprando in America. Tuttavia, nonostante non sia del tutto onesto l’uomo si comporterà in maniera molto galante con la donna offrendole cene e regali e riempiendola di complimenti. La signora Conti inizierà a fidarsi dell’uomo ma, essendo anche un’acuta osservatrice, presto potrebbe notare che qualcosa non torna. Nel frattempo Salvo cercherà di correre ai ripari dopo la perdita dell’anello con il quale avrebbe dovuto chiedere la mano ad Anna.

Anticipazioni soap di Rai1, Ferdinando si offre di pagare le cure di Flavia

Ed infine dalle anticipazioni del 14 aprile su Il paradiso delle signore si scopre che Ludovica, dopo aver confessato tutta la verità sulla madre a Marcello, scoprirà anche che Ferdinando di Torrebruna si è offerto di pagare le “finte” cure della donna. Flavia non è realmente malata ma solo in bancarotta dopo la fine del suo matrimonio con Jean Paul e per risollevarsi ha architettato un piano insieme all’amica Fiorenza. È stata proprio quest’ultima ha confidare a Ferdinando che la donna sta male e che deve sottoporsi ad una delicata operazione e l’uomo, immediatamente, si è offerto di coprirne le spese intenerito. Tuttavia, Ludovica una volta scoperto tutto ciò non reagirà per niente bene.